Cyclisme: Bouhanni raconte son calvaire après sa grave chute sur le Tour de Turquie

Lors de la deuxième étape du Tour de Turquie, Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) a lourdement chuté à cause des piétons présents sur la chaussée. Le sprinteur français, qui souffre d'une fracture de la première vertèbre cervicale, raconte les heures qui ont suivi sa chute.

Une relance d’un peloton lancé à 55 km/h après un virage puis la chute pour Nacer Bouhanni. En un clin d'œil, le champion de France 2012 s’est retrouvé sur le bitume turc après avoir heurté des passants.

Pour L'Équipe, il revient sur les secondes qui ont suivi le choc : "J’ai tapé ces personnes de plein fouet avec la tête. J’ai le souvenir d’avoir baissé la tête pour me protéger et la sensation d’avoir percuté un mur. Je n’ai pas eu le temps de mettre la main sur le frein, ça s’est passé en une fraction de seconde." Au sol, impossible pour Bouhanni de maintenir sa tête tout seul. Accompagné par son manager Emmanuel Hubert et son directeur sportif Yvon Ledanois, il attend les secours. Mais tout ne se passe pas comme prévu une fois dans l’ambulance. “Ça été l’horreur. Ils m’ont pris brusquement pour me mettre sur un brancard. Je n’arrêtais pas de crier que j’avais très mal, rembobine Bouhanni. Ils m’ont jeté dans l’ambulance comme une bête. Il y avait des secousses de partout pendant le trajet. Ils m’ont demandé de bouger la tête de droite à gauche alors que je n’y arrivais pas. Ils ne mesuraient pas que ça pouvait être très grave.”"

Au moins trois mois sans sport pour Bouhanni

Après avoir passé sept heures dans une chambre d’hôpital sans toilettes l’obligeant à “pisser dans une bouteille en plastique”, Nacer Bouhanni apprend qu’il “risquait la paralysie.” Une fois le sol français retrouvé, il doit endosser un corset contraignant : “Je suis comme un légume. Le chirurgien m’a dit que je pouvais quand même marcher tant que je conservais le corset. Mais c’est compliqué. J’ai juste envie de rester assis et d’attendre. Impossible de dormir la nuit, je reste assis sans trouver le sommeil.”

Si la priorité du meilleur sprinteur du Giro 2014 est pour l’instant la santé, pour laquelle il échange volontiers “ses 70 victoires de merde”, Bouhanni va devoir rester avec ce corset au minimum deux mois et observer trois mois sans sport. Un coup dur pour celui qui venait de lancer sa saison avec une victoire sur la Roue tourangelle en mars dernier. Sa participation au prochain Tour de France (1er - 24 juillet) semble désormais impossible.