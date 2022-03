Liga: Tebas tacle encore le nouveau projet de Super League

Javier Tebas, le patron de la Liga, a une nouvelle fois dit tout le mal qu’il pensait du projet de Super League. Pour le dirigeant espagnol, qui s’en prend notamment à Florentino Perez, le président du Real Madrid, la nouvelle version de la ligue fermée est vouée à l’échec.

Javier Tebas ne manque jamais une occasion de dire du mal de la Super League. Lors de la présentation de la Genuine Santander League, le championnat de football pour personnes handicapées mentales, le patron de Liga s’en est une nouvelle fois pris au projet de Super League, que les présidents du Barça, du Real Madrid et de la Juventus Turin voudraient relancer.

"Comme je le dis toujours, Florentino (Perez, le président du Real, ndlr) ne s’avoue jamais vaincu, il est toujours partant pour quelque chose. La Super League est un concept qui a commencé il y a de nombreuses années avec les grands clubs et surtout Florentino", a estimé Tebas, convaincu que la deuxième version du projet est d’ores et déjà vouée à l’échec.

"Cet autre projet sera à nouveau un échec"

"Je sais qu'ils travaillent sur un autre projet car celui qu'ils ont fait a échoué au niveau de la compétition et ils savent déjà que les Anglais ne seront pas là. Cet autre projet sera à nouveau un échec. C'est un projet plus continental sans les équipes anglaises et ce n'est pas seulement contre l'UEFA, mais contre la Premier League", a poursuivi Tebas, dans des propos rapportés par le média espagnol Sport.

En février, le patron de la Liga s’en était déjà violemment pris aux trois clubs dissidents. Lors d’un sommet sur le football organisé par le Financial Time, durant lequel le Real, le Barça et la Juventus de Turin étaient censés annoncer une relance du projet de Super League lors de ce colloque, le patron de la Liga était monté au créneau.

"Ils mentent plus que Poutine"

"Ils mentent plus que Poutine", avait-il lâché, dans des propos rapportés par un journaliste de la BBC. "Les trois clubs se sont rencontrés chez Andrea Agnell (le président de la Juventus, ndlr)."

Le boss du football espagnol nous avait ainsi offert une situation plutôt cocasse puisqu’il a tenu ses propos à quelques mètres d'Agnelli, assis au premier rang de ce sommet.