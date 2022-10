Championship: Hull-Birmingham retardé pour une cage de but trop grande, sciée sur la pelouse

La rencontre de Championship entre Hull City et Birmingham a été retardée de 20 minutes à cause d'un but 5 centimètres trop grand. La cage a été sciée sur le bord du terrain avant de pouvoir démarrer.

Sacrée journée en Angleterre. Après le match de Premier League entre Leeds et Arsenal interrompu pendant 40 minutes à cause d'un problème de communication entre les arbitres, la rencontre de Championship entre Hull City et Birmingham a été retardée parce que les poteaux étaient trop grands.

Un but doit en effet mesurer 7,32 mètres de large et 2,44 de haut. Hors au MKM Stadium, la barre transversale de l'une des cages était 5 centimètres trop haut. Impossible de démarrer le match dans ces conditions, ce qui a donné lieu à une scène surréaliste.

Un but scié au bord du terrain

Les buts ont été retirés, couchés et sciés directement au bord du terrain, afin de revenir à la bonne taille, celle à laquelle se trouvait l'autre cage. Dans la foulée, il a fallu recalibrer la goal-line technology en fonction de la nouvelle taille du but.

En conséquence, la rencontre entre Hull et Birmingham, 12e et 21e de Championship (sur 24 équipes), a été retardée de 20 minutes, le temps de réduire la taille des buts. Le coup d'envoi a ensuite été donné sans problème.