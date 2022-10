Premier League: le match Leeds-Arsenal interrompu 40 minutes

Un problème au niveau du système de communication entre les arbitres a entraîné une longue interruption du match de Premier League entre Leeds et Arsenal ce dimanche. La rencontre a pu reprendre après 40 minutes d'attente.

Drôle de scène ce dimanche après-midi à Elland Road. La rencontre entre Leeds et Arsenal, comptant pour la 11e journée de Premier League, a été interrompue seulement une minute après le coup d’envoi. Le match venait de démarrer lorsque l’arbitre principal a décidé de stopper le jeu. La raison : un problème au niveau du système de communication entre les arbitres. Les médias britanniques ont également évoqué une possible panne électrique à l’origine de cet incident.

Le match a repris à 15h40

Selon Sky Sports, le microphone et l’oreillette de l’arbitre Chris Kavanagh ne fonctionnaient pas. Dans le flou, les joueurs de Leeds et Arsenal sont d’abord restés sur le terrain, avant de regagner les vestiaires au bout de quelques minutes. Il a fallu attendre 15h40 pour que le match reprenne, soit 40 minutes après le coup d’envoi. Le match a repris après un court échauffement des deux équipes. Les arbitres ont aussi pris le temps de vérifier le bon fonctionnement de la goal-line technology.

Leader de Premier League devant le duo Manchester City-Tottenham, et sur une série de six victoires toutes compétitions confondues, Arsenal est en pleine confiance. De son côté, le Leeds de Jesse Marsch n'a plus gagné en championnat depuis le cinglant 3-0 infligé à Chelsea le 21 août dernier. Cette 11e journée de Premier League proposera par ailleurs un choc très attendu entre Liverpool et Manchester City dimanche (17h30).