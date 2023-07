Chelsea: "Bien pour la confiance", Nkunku savoure son premier but avec les Blues en amical

Chelsea s’est facilement imposé face aux Gallois de Wrexham (quatrième division), mercredi, lors d’un match amical organisé aux États-Unis (5-0). L’occasion pour Christopher Nkunku d’inscrire son premier but avec les Blues. De quoi ravir l’international français de 25 ans.

Une promenade de santé sous le soleil américain. Chelsea n’a pas eu à forcer son talent pour surclasser les Gallois de Wrexham, mercredi, lors d’un match amical organisé dans le campus de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill, à l’est des États-Unis (5-0). Sur la pelouse du Kenan Memoral Stadium, les Blues l’ont facilement emporté face aux pensionnaires de League Two (quatrième division). Ian Maatsen, le latéral néerlandais de 21 ans, a claqué un doublé.

Conor Callagher et Ben Chilwell ont aussi marqué, tout comme Christophe Nkunku, qui est entré en jeu. Le milieu offensif de 25 ans, recruté au début du mois à Leipzig (60 millions d’euros), a marqué le quatrième but du club londonien. Bien lancé plein axe en profondeur, le n°45 de Chelsea a dribblé le gardien adverse, avant de conclure dans le but vide. Une réalisation plein de sang-froid qui a évidemment ravi l’ancien espoir du PSG.

"Pochettino nous aide beaucoup"

"On a inscrit cinq buts sans en prendre, c’est bien pour la confiance en prévision des autres matchs, a réagi Nkunku sur le site de son nouveau club. Nous avons essayé de nous trouver avec mes coéquipiers. On a besoin d’adaptation, mais on travaille pour ça. Je suis un nouveau joueur. J’essaie d’avoir une bonne relation avec tout le monde, c’est important pour les matchs à venir (…) On doit travailler à chaque entraînement et à chaque match. Après la pré-saison, je pense qu’on sera prêts pour la Premier League."

Pour sa première apparition avec le maillot des Blues, l'international français (10 sélections) a joué très haut sur le terrain. Presque comme un attaquant. "C’est ma position. J’aime jouer dans ce rôle, être libre dans mes déplacements et pouvoir prendre les espaces. Je suis très content", se félicite Christopher Nkunku, qui apprécie ses premières semaines sous les ordres de Mauricio Pochettino: "C’est un très bon coach, il nous aide beaucoup. On vient de commencer avec lui mais c’est très positif."

Un choc face à Liverpool en ouverture de la Premier League

Après ce succès sans appel, Chelsea va poursuivre sa tournée US contre Brighton dimanche à Philadelphie (1h), puis face à Newcastle à Atlanta le 27 juillet, Fulham à Washington le 30 juillet et Dortmund à Chicago le 3 août. Il sera ensuite l’heure de retourner en Angleterre pour l’ouverture de la nouvelle saison de Premier League, avec un choc face à Liverpool prévu le 13 août à Stamford Bridge (17h30). Après avoir terminé à la 12e place du dernier championnat, les Blues ne disputeront pas de Coupe d’Europe cette saison.