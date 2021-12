Lille: le coup de pression de Fonte à ses dirigeants pour le mercato hivernal

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Lille aura fort à faire pour se défaire de Chelsea. Les Lillois pourraient en plus perdre un homme fort avec le départ possible de Jonathan Ikoné à la Fiorentina. Dans un entretien à l’Equipe, José Fonte a mis la pression sur ses dirigeants pour la gestion du mercato hivernal.

Depuis son arrivée à Lille à l’été 2018, José Fonte s’est imposé comme le patron de la charnière centrale du champion de France en titre. Malgré ses 37 ans, le défenseur reste un élément fiable et sera un atout précieux lors du huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Mais pour avoir une chance de vaincre le club anglais, dernier vainqueur en date de la compétition, il faudra peut-être renforcer l’effectif.

C’est le vœu du Portugais qui, dans une interview accordée à l’Equipe, a communiqué son envie de voir des joueurs arriver en janvier: "Presque tous les joueurs de la saison dernière sont restés. Mais pour la dynamique du groupe, on a perdu la chance de mieux démarrer notre saison. Je pensais que beaucoup voulaient venir à Lille. On est champions. On dispute la C1. Donc si on peut les faire venir en janvier."

Le défenseur expérimenté s’est toutefois montré compréhensif envers ses dirigeants, qui essaient de gérer des contraintes économiques: "Je comprends les arguments du président : les difficultés financières, l’arrêt de la saison 2019-2020, le Covid… Je crois que financièrement, c’est impossible (…) Mais j’espère qu’on peut augmenter notre niveau."

"J’aimerais qu'Ikoné continue avec nous"

Jonathan Ikoné, l’un des hommes forts de l’effectif du champion en titre, est évoqué avec insistance du côté de la Fiorentina dèscet hiver. Un départ possible que Fonte ne souhaite évidemment pas: "Le LOSC, c’est jouer les uns pour les autres, se battre pour bien défendre. On commence à retrouver cet engagement commun. Dans ce cadre, j’aimerais que Jonathan Ikoné continue avec nous."

À voir si ce départ éventuel serait comblé par les dirigeants du club français, comme l’espère le capitaine de Lille: "On a une possibilité d’être plus forts, même avec un ou deux départs. Le plus important sera de faire venir des remplaçants de qualité."