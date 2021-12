"On pensait voir arriver un grand joueur", Fonte se paye le mercato du Losc

Interrogé par France Bleu Nord avant le match de Ligue des champions à Wolfsburg, ce mardi (21 sur RMC Sport 1), le capitaine du Losc José Fonte a critiqué le mercato estival de son club.

"On pensait voir peut-être arriver un grand joueur." Interrogé par France Bleu, José Fonte n'a pas hésité à critiquer le mercato estival du Losc, dont il est le capitaine. Le club champion de France en titre n'a enregistré que trois arrivées cet été, avec Ivo Grbic en prêt de l'Atlético, Gabriel Gudmundsson de Groningue et Amadou Onana de Hambourg. Des noms jugés insuffisants pour le Portugais.

"Beaucoup de joueurs pensaient à partir, affirme le capitaine lillois. Je crois que malheureusement nous n’avons pas été forts dans notre mercato. On a trouvé deux, trois bons joueurs, mais je crois que nous avions besoin d’un ou deux éléments en plus pour lancer une nouvelle dynamique avec une énergie différente." Et pour lui le club n'a "pas trouvé de bonnes solutions."

Une déclaration forte, que l'international portugais nuance tout de même un peu. "Je n'oublie pas qu'on a réussi à conserver nos meilleurs éléments", se justifie-t-il ensuite. "On essaie de faire des choses différentes, on a un staff et un coach différents." Avec le titre de champion de France, il reconnaît qu'il espérait mieux que les trois noms précédemment cités: "C'est compliqué parce que nous sommes champions en titre, on pensait voir peut-être arriver un grand joueur et à la fin on a de bons joueurs mais ils sont jeunes, ils doivent s’adapter. Quand tu regardes Nice, Rennes, tous ont acheté des joueurs, de bons joueurs. Je pense aussi à Paris, Marseille, Lyon. On travaille donc avec nos armes mais je n'oublie pas qu'on a toujours de grandes qualités."

Lille, qui a vécu un début de saison compliqué, commence peu à peu à remonter en Ligue 1 et espère battre Wolfsbourg ce mercredi afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Une progression que souligne aussi le porteur du brassard des Dogues: "Il faut se battre. On est bien en Ligue des champions, on commence à revenir en championnat. Donc il faut continuer et être là jusqu'à la fin."

A 37 ans, le défenseur central déclare tout de même vivre une "très belle histoire avec le Losc", lui qui ne s'attendait pas à un tel parcours. "C'est incroyable car quand j'arrive en 2018 l'équipe vient de terminer 17e, personne alors n'imagine que nous allions terminés la saison 2ème puis ensuite devenir champions et participer à la Ligue des champions. C'est le mérite de tout le monde."