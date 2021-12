Le récit hallucinant de Liguori, inclus dans le deal Osimhen par Naples et qui n'a "jamais mis les pieds à Lille"

Dans un entretien accordé au quotidien italien La Repubblica ce mercredi, Luigi Liguori, l'un des joueurs inclus dans le deal entre Lille et Naples pour le transfert de Victor Osimhen à l'été 2020, confesse avoir été utilisé et n'avoir jamais mis les pieds chez les Dogues.

La lumière sur le transfert de Victor Osimhen à Naples, à l'été 2020, serait-elle en passe d'être faite? L'attaquant nigérian avait été transféré des Dogues vers le club napolitain contre plus de 80 millions d'euros alors que, dans le même temps, quatre joueurs du Napoli avaient rejoint le LOSC. Des mouvements mais surtout un prix - qui serait largement gonflé - jugés "suspects" pour la Commission de vigilance sur les clubs de football italien (Covisoc), qui a lancé une vaste enquête sur de nombreux deals en Italie et a transmis le dossier à la Fédération italienne de football (FIGC).

"Je n'ai jamais mis les pieds à Lille"

Ce mercredi, le quotidien italien La Repubblica donne la parole à Luigi Liguori, l'un des joueurs inclus dans le deal. Il y a un an et demi il évoluait en Serie C, à Fermana, où il avait été prêté avant de rejoindre les Lillois. Aujourd'hui, il joue en cinquième division italienne.

Le joueur de 23 ans raconte sa version des faits: "Je jouais en prêt à Fermana, en Serie C. Napoli m'a appelé en juin et m'a dit: viens à Castel Volturno, nous devons parler. Mon agent et moi y sommes allés, le club nous a proposé deux options: je pouvais renouveler pour un année et rester, ou accepter d'aller à Lille et signer pour trois ans (...) J'en ai parlé à mon agent et j'ai accepté. Le 30 juin nous avons signé avec Lille, mais à Castel Volturno où ils ont envoyé les contrats. Je n'ai jamais mis les pieds à Lille."

"Cette opération a gâché ma carrière"

Et de poursuivre: "Une fois le contrat signé, on a demandé si je pouvais rester en prêt un an en Italie. J'avais une équipe intéressée. À Fermo, l'entraîneur me voulait à tout prix. J'ai fait six mois avec Fermana, donc et ensuite six autres mois en prêt à Lecco. Quand la saison s'est terminée, ils m'ont dit qu'à partir du 1er juillet, je devais être un joueur du LOSC. Lille nous l'a dit à tous les trois, les trois jeunes inclus dans le transfert d'Osimhen. Sauf que nous, nous n'avions plus envie d'aller en France. Alors, ils nous ont proposé de laisser les deux années de contrat qu'ils nous restaient et d'accepter un bonus de sortie en conséquence."

"Pourquoi nous ne voulions plus aller en France? Mais je ne savais pas tout!, poursuit-il. Ils ne m'ont pas dit qu'ils voulaient faire des plus-values. Naples nous a dit: 'Le LOSC veut trois jeunes joueurs, on a pensé à vous'. Ensuite, avec le temps, on a tout découvert, mais on faisait partie de l'affaire, on ne pouvait plus rien faire. J’étais valorisé à quatre millions d'euros. Si je me suis senti comme une monnaie d’échange? Oui, et je suis très énervé. On a compris que c’était une opération pour autre chose, pas pour notre avenir (…) Cette opération a gâché ma carrière. J’en parle souvent avec les deux autres (Manzi et Palmieri). Nous avions trois ans de contrat et on a “brûlé” notre carrière à cause du Napoli.”

Aujourd'hui, les quatre joueurs impliqués dans le transfert connaissent des fortunes diverses. Un seul est encore à Lille, le gardien grec Orestis Karnezis, qui n'a disputé qu'un seul match de coupe de France avec le LOSC. Les deux autres - hors Liguori - évoluent en troisième et quatrième divisions italiennes. De son côté, le parquet de Lille a été alerté mais n'a toujours pas ouvert d'enquête.