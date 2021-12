Brésil: Resende, club partenaire de l'OL, portera un maillot aux couleurs des Gones

Partenaire de l’Olympique Lyonnais depuis 2019, Resende a tenu à rendre hommage à la formation française. Le club brésilien a sorti le nouveau maillot qui sera porté la prochaine saison, à partir de janvier 2022. La tunique est grandement inspirée de la tunique des Gones dans les années 50.

Depuis 2019 grâce à la Pelé Academia, l’Olympique Lyonnais a un partenariat avec le Resende FC. Avec cette collaboration, il arrive que des joueurs issus du club brésilien viennent faire un stage chez l’actuel 13e de Ligue 1. C’était notamment le cas en février 2020, avec les venues de trois jeunes U20 de Resende.

Preuve que la relation entre les deux formations est au beau fixe, Resende a tenu à rendre hommage aux Gones. À partir de janvier 2022 une nouvelle saison débutera au Brésil. Pour l’occasion, le club portera un maillot dont les couleurs s’apparentent grandement à celle des Lyonnais. Le blanc en couleur principal, ainsi que le bleu et le rouge présentés en rayures sous la forme d’un V est inspiré d’une tunique des années 50 de Lyon.

"Nous sommes très heureux de ce chef d’œuvre"

Dans des propos retranscrits par Globo, le directeur marketing de Resende Marcelo Montenegro a communiqué sa joie de voir un tel maillot: "Nous sommes très heureux de ce chef d’œuvre qui sera porté par l’équipe en 2022. Ce tracé est un autre lien entre Gigante do Vale, Lyon et la Pelé Academia, qui ont pour projet de former des athlètes promis à un bel avenir."