Ligue 1: Boateng explique la mauvaise passe de l’OL et défend Bosz

Actuellement douzième au classement avec un dernier match nul décevant face à Bordeaux (2-2), l’Olympique Lyonnais traverse des moments difficiles. Une situation que Jérôme Boateng a tenté d’expliquer dans une interview accordée à Goal, où le défenseur prend également la défense de son entraîneur Peter Bosz.

Après dix ans passés au Bayern Munich, Jérôme Boateng (33 ans) n’a finalement pas prolongé son contrat avec le club allemand. Libre de tout contrat, le défenseur central a dû attendre la fin du mercato estival avant de voir un club lui proposer un projet ambitieux, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais.

Malgré son expérience et ses performances convenables, son club pointe à une décevante douzième place au classement. Dans un entretien accordé à Goal, l’Allemand est revenu sur le bilan inquiétant des Lyonnais qui restent sur une défaite et un match nul: "Nos performances sont trop fluctuantes. Parfois, nous jouons vraiment bien, mais le match suivant, nous jouons mal. Il faut aussi parfois remporter une victoire sale quand on joue mal, ou au moins prendre un point."

Habitué à jouer les premiers rôles en championnat et en Ligue des champions depuis de nombreuses années, l’Allemand ne regrette pas pour autant sa venue en France: "C’est une nouvelle expérience pour moi de ne pas jouer au sommet. On en tire des leçons. Dans l’ensemble, je suis heureux d’avoir pris la décision de signer à Lyon". Tout en affichant son ambition de remporter l’Europa League: "Mon état d’esprit est le suivant: si je participe à une compétition, je veux la gagner. Bien sûr en Ligue 1, ce n’est plus possible cette saison, mais en Europa League, nous sommes en forme".

"Il faut du temps pour transmettre une nouvelle philosophie"

Arrivé pour remplacer Rudi Garcia au poste d’entraîneur l’été dernier, Peter Bosz commence à susciter quelques critiques. Si le début de saison avait été jugé prometteur grâce au beau jeu déployé par son équipe, les dernières semaines sont plus compliquées. Le Néerlandais garde toutefois le soutien de Boateng: "Il faut du temps pour transmettre une nouvelle philosophie à une jeune équipe comme la nôtre. Ça marchait vraiment bien en début de saison, mais ces deux ou trois dernières semaines, nous n’étions pas dans une bonne phase, notamment au niveau du pressing et de l’intensité".

Le joueur de 33 ans estime également que ce sont aux joueurs de relever la barre: "Je pense que le staff technique fait globalement du bon travail. C’est maintenant à nous, les joueurs, de bien travailler et de tout mettre en œuvre pour obtenir des points". Pour rappel, le prochain match des Lyonnais n’aura rien de facile puisqu’ils seront opposés à Lille ce dimanche (à 13h).