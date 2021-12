OL: Juninho parti de Lyon dès janvier?

Selon L’Equipe, Juninho, directeur sportif de Lyon, devrait quitter ses fonctions dès le mois de janvier après avoir annoncé son départ en fin de saison, sur RMC. Des propos qui ont surpris au sein du club.

La deuxième aventure de Juninho à Lyon touche déjà à sa fin. Selon L’Equipe, le directeur sportif de l’OL devrait quitter ses fonctions dès le mois de janvier, soit deux ans et demi après son retour dans un nouveau costume. L’ancien milieu, considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du club par les supporters, avait acté la rupture le 17 novembre dernier dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC, en annonçant son départ l’été prochain.

"J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini, avait-il lancé. J'avais dit trois ans. (...) À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons. Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme, affirme-t-il. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution. J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai l'habitude de parler de ce que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. J'ai envie de me reposer un peu."

Il pourrait annoncer son départ dans les jours à venir

Selon L’Equipe, ses propos ont été très mal perçus en interne. Ils posent aussi un problème sur la préparation de la saison à venir. La participation du Brésilien au recrutement de la saison prochaine est devenue délicate et l’OL "examine forcément l’intérêt de se rapprocher d’un nouveau directeur sportif", selon le quotidien. Cela pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Juninho, lui, pourrait être libéré de ses fonctions et de sa grande "lassitude" plus tôt que prévu, d’autant plus s’il n’est plus associé aux décisions sportives dans les six prochains mois. Selon L’Equipe, le directeur sportif pourrait annoncer son départ dans les jours à venir.