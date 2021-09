OL: "Ah, il y avait le VAR aujourd’hui…?" Bosz ironise après la déconvenue lyonnaise face à Lorient

L'OL a concédé le match nul (1-1) à domicile après avoir dû jouer l'essentiel du match à 10 après une expulsion contestable d'Emerson Palmieri.

Six jours après la défaite au Parc des princes et le penalty généreux accordé à Neymar, L'Olympique lyonnais se plaint encore de l'arbitrage et plus précisément de l'utilisation de la vidéo et des arbitres en charge du VAR qui, tout comme lors du penalty de Neymar, n'ont pas déjugé l'arbitre central qui a donc expulsé Emerson Palmieri pour une faute effectuée en position de dernier défenseur.

Le coup de gueule d'Aulas en fin de match était prévisible, l'ironie mordante de Peter Bosz un peu moins. "Ah bon, il y avait le VAR?", a froidement lâché le coach néerlandais. Emerson n'était pas le denrier défenseur. Il y avait Denayer qui pouvait revenir, a expliqué le technicien, avant de conclure, dans un geste d'apaisment. Cette semaine, c'est comme cela. Mais dans le foot, ça s'équilibre dans le temps."

Aulas: "On vient de perdre cinq points sur des erreurs d'arbitrage".

Jean-Michel Aulas a aussi pointé que le coup-franc a été joué 7 mètres devant l'endroit de la faute, ce qui a eu son impoirtance puisque c'est sur ce coup-franc que le lorientais Laurienté a ouvert le score.

"Les arbitres peuvent se tromper, surtout quand ils sont jeunes, mais la VAR doit corriger ces erreurs, insiste Aulas. Il y a des enjeux importants, tout le monde a vu mais personne de la DTA n'a pris la parole. Je n'ai entendu personne à Paris dire qu'il y a eu une monstrueuse erreur d'interprétation. On vient de perdre cinq points sur des erreurs d'arbitrage".