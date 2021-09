OL-Lorient: Aulas s'en prend à l'arbitrage et au VAR

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas s'est montré "décu de la qualité de l'arbitrage", après l’exclusion prématurée d’Emerson ce samedi face à Lorient. Il dénonce notamment "ce que la VAR ne fait pas".

Jean-Michel Aulas a de quoi être amer. Une semaine après le penalty controversé accordé à Neymar, l’OL s’est à nouveau senti lésé par l’arbitrage, cette fois-ci en début de rencontre face à Lorient (1-1). Une action qui aura coûté un carton rouge et un but au club lyonnais. Selon le président de lyonnais, la faute est inexistante et le coup franc décisif de Laurienté n’a pas été frappé au bon endroit.

"Le coup franc est tiré sept mètres devant la distance réelle"

"J'aurais aimé un match à armes égales, regrette à nouveau Aulas au micro de Prime Vidéo. Comme à Paris, on se retrouve déçus non pas du résultat mais de la qualité de l'arbitrage et de ce que la VAR ne fait pas. Pour moi, il n'y a pas de faute et après il a perdu le ballon. Le ballon est 4 mètres devant, comment peut-on siffler faute? On voit bien que Jason Denayer est derrière cette action pour couvrir. Le coup franc est tiré sept mètres devant la faute elle-même".

À la 14e minute de jeu, Emerson a très légèrement retenu Le Fée par le bras, ce qui a suffi pour faire chuter le milieu merlu et pousser M.Dechepy à sortir le carton rouge. Sur l’occasion, Jason Denayer s’est même blessé a dû céder sa place, avant que Laurienté ne marque à une distance qui n’était donc pas forcément la bonne.

"Personne de la DTA n'a pris la parole"

"Les arbitres peuvent se tromper, surtout quand ils sont jeunes, mais la VAR doit corriger ces erreurs, insiste Aulas. Il y a des enjeux importants, tout le monde a vu mais personne de la DTA n'a pris la parole. Je n'ai entendu personne à Paris dire qu'il y a eu une monstrueuse erreur d'interprétation. On vient de perdre cinq points sur des erreurs d'arbitrage".

Dans le temps additionnel, Paqueta a pensé donner la victoire à l’OL, mais la joie a été de courte durée au Groupama Stadium. Car cette fois-ci, le VAR a averti l’arbitre central de la position de hors-jeu du Brésilien, de quoi frutrer un peu plus les supporters rhodaniens.