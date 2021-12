OL: "Nous ne sommes pas fautifs", Toko Ekambi ne veut pas de sanction sportive après les incidents au Paris FC

L’incident lors du match de Coupe de France opposant le Paris FC à l’Olympique Lyonnais fait toujours parler. Dans un entretien à l’AFP, Karl Toko Ekambi a évoqué les débordements au Stade Charléty et refuse d’être pénalisé pour un acte dans lequel les joueurs ne sont pas impliqués.

Après les jets de projectiles sur Dimitri Payet lors de l’Olympico entre Lyon et Marseille, les Gones risquent de nouvelles sanctions. La semaine dernière, le Paris FC et le club de Ligue 1 ont vu la rencontre de Coupe de France être arrêtée à cause de débordements dans les tribunes.

Devant ces nouveaux faits, il n’est pas impossible que la formation présidée par Jean-Michel Aulas perde la rencontre sur tapis vert. Une sanction que n'approuve pas Karl Toko Ekambi (29 ans), comme il l’a mentionné dans un entretien à l’AFP: "Ce que j’aimerais, c’est que l’on ne nous inflige pas une deuxième faute sur nous, que nous ne soyons pas pénalisés une seconde fois comme un retrait de point car nous sommes contre (l'OL a écopé d'un point de retrait après les incidents face à l'OM). C’est en dehors du terrain mais on ne maîtrise vraiment pas. Nous sommes vraiment étrangers à cela. Nous ne sommes pas fautifs."

Pour rappel, le treizième du championnat a décidé la semaine dernière de suspendre les déplacements de ses groupes de supporters, tant que les fauteurs de troubles n’ont pas été identifiés.

Toko Ekambi appelle les fans à ne "pas commettre ce genre de choses"

L’ancien joueur d’Angers reste conscient que ce genre d’évènement est grave et a demandé aux fans de ne plus provoquer de débordements à l’avenir: "Si je vais dans un stade de football, ce n’est pas pour commettre ce genre de choses. Ce sont des choses bêtes. Il faut arrêter." En espérant que les propos de l'international camerounais soient entendus.