Incidents Paris FC-OL: Lyon interdit de déplacement ses supporters "jusqu'à nouvel ordre"

Au lendemain des incidents entre supporters survenus lors du 32eme de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l’OL, définitivement arrêté à la pause, le club de Jean-Michel Aulas a décidé d’interdire jusqu’à nouvel ordre ses groupes de supporters de déplacement pour les matchs à l’extérieur.

Le communiqué est tombé peu samedi peu avant midi. Au lendemain de nouveaux graves incidents entre supporters survenus à la mi-temps du 32eme de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais au stade Charléty, le club rhodanien a déjà annoncé des mesures fortes à l’égard de ses propres fans.

Décidé à "éradiquer ces phénomènes de hooliganisme" ainsi qu’à "bannir tous ceux qui sont ennemis, par leurs actes, du football", le club rhodanien a décidé "d’interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l’extérieur." Cette décision est effective jusqu’à nouvel ordre et "jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’identification des auteurs" à l’origine de ces incidents. Le prochain match à l'extérieur des Lyonnais se disputera à Troyes, le 16 janvier prochain.

L'OL n'exclut pas la "radiation de stade à vie"

L’OL annonce aussi qu’il assumera "l’ensemble de ses responsabilités" et qu’il "appliquera avec force et détermination les sanctions maximums, y compris la radiation de stade à vie." Un discours très ferme au lendemain de la prise de parole très discutée de Jean-Michel Aulas : "Les responsabilités sont partagées, c'est un souci de société... plein d'éléments me montrent qu'on a une responsabilité et qu'on va faire le ménage mais les premiers jets de pétards sur les supporters lyonnais n'ont pas été faits entre Lyonnais, avait déclaré le président de l’OL. Donc il y a eu une rébellion. On a bien vu aussi sur le terrain que des centaines de personnes n'étaient pas lyonnaises. Il faut faire l'analyse et reconnaître la responsabilité. On sanctionnera, mais on ne peut pas porter l'ensemble de la responsabilité. Il faut tout analyser."

Comme annoncé par RMC Sport, la commission de discipline de la FFF va placer ce dossier en instruction et devrait se réunir dès lundi. La première tendance est que les décisions (notamment sur le sort de la rencontre) ne seront pas prises d'ici les 16èmes de finale programmées le 2 janvier. Un match perdu pour l’OL est une "possibilité." Le Paris FC n'est pas non plus à l'abri, selon les défauts de sécurité qui seront relevés.