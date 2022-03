OL: qui est Tetê, la recrue surprise qui arrive d’Ukraine?

L’Olympique lyonnais va présenter ce jeudi après-midi sa nouvelle recrue, l’attaquant brésilien Tetê. International U23, l’ailier droit de 22 ans réalisait une saison très solide avec le Shakhtar Donetsk, qu’il a été autorisé à quitter en raison de la guerre en Ukraine. Même si une incertitude peut planer sur sa condition physique.

Une recrue surprise en plein cœur du printemps. Selon nos informations, l’Olympique lyonnais va officialiser ce jeudi après-midi l’arrivée de l’attaquant brésilien Tetê. Alors que le club rhodanien a fait dans le mystère, c’est bien l’ailier droit du Shakhtar Donestk qui va débarquer à Lyon en profitant du mercato exceptionnel accordé aux joueurs évoluant en Russie et en Ukraine.

Acheté 15 millions en 2019

Tetê, 22 ans et international U23 (deux sélections), s’inscrit dans la grande tradition brésilienne du Shakhtar Donestk. Cet ailier droit d’1,75m, formé à Grêmio, a été acheté 15 millions d’euros par le club ukrainien en février 2019. Un sacré investissement plutôt bien rentabilisé pour le Shakhtar, Tetê n’ayant pas tardé à montrer toute l’étendue de son talent.

Dès sa première saison, durant laquelle il a participé à la Ligue des champions (éliminé en poule) et à la Ligue Europa (défaite en demi-finale contre l’Inter), il a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues. Pour son tout premier match de Ligue des champions, en phase de groupes contre le Dinamo Zagreb, il avait effectué des débuts en fanfare en trouvant le chemin des filets seulement quelques minutes après son entrée en jeu.

15 matchs de Ligue des champions

En trois saisons, Tetê s’est construit une solide expérience européenne: 15 matchs de Ligue des champions (deux buts - dont un contre le Real en octobre 2020 - et une passe décisive) et huit matchs de Ligue Europa (un but, une passe décisive). Une aubaine pour l’OL, qui a un quart de finale de C3 à disputer contre West Ham (aller le 7 avril, retour le 14 avril) et dont les ambitions sont élevées dans cette compétition.

Tetê © Icon

D’autant que le Brésilien était sur une excellente dynamique avant que la saison du Shakhtar s’arrête brusquement à la suite de l’invasion des troupes de Vladimir Poutine en Ukraine. Sur les 11 matchs précédant la trêve hivernale (le championnat ukrainien s’arrête entre décembre et février), il a inscrit la bagatelle de neuf buts.

Il n'a plus joué en compétition officielle depuis trois mois et demi

Seul bémol pour l’OL: l’incertitude autour de sa condition physique. Entre la trêve hivernale et le conflit armé sur le sol ukrainien, il n’a plus joué en compétition officielle depuis le 11 décembre 2021 et son dernier match, en amical contre le FC Astana, remonte au 18 février. Ce qui n'a, vraisemblablement, pas échaudé les dirigeants lyonnais.