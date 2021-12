OL-Rangers: Bosz explique pourquoi il a décidé de mettre Paqueta au repos

Avec pas moins de 17 matchs en championnat depuis le début de la saison, Lucas Paqueta enchaîne les rencontres avec l’Olympique Lyonnais. Mais ce jeudi lors du match de Ligue Europa face aux Glasgow Rangers (18h45 sur RMC Sport 2), Peter Bosz a choisi de laisser son milieu offensif au repos.

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Lucas Paqueta n’arrête pas d’enchaîner les rencontres. En plus de ses 17 matchs disputés en Ligue 1, le Brésilien est un titulaire incontournable avec son équipe nationale: le Brésil.

Déjà qualifiés pour les phases finales de la Ligue Europa, les Lyonnais affronteront ce jeudi les Glasgow Rangers (18h45 sur RMC Sport 2). L’occasion pour le milieu de terrain de souffler, comme l’a expliqué son entraîneur Peter Bosz au micro de RMC Sport: "Lucas était très important pour nous en début de saison, il a très bien joué, il a tout donné pour l’équipe. Il traverse une période difficile maintenant, donc je veux l’aider à revenir le plus vite possible à son meilleur niveau".

Pour rappel, le joueur de 24 ans ne sera pas non plus de la partie lors du choc contre Lille ce dimanche en Ligue 1 (13h), puisqu’il sera suspendu. L’occasion de retrouver un second souffle, même si son absence face aux Lillois est un gros coup dur pour des Lyonnais qui restent sur une défaite et un match nul en championnat.

Bosz vise une sixième victoire d'affilée

Si en championnat l’OL est souvent décevant avec une actuelle 12e place au classement, les Gones affichent un bien meilleur visage en Ligue Europa. Dans le Groupe A, les troupes de Peter Bosz restent sur cinq victoires consécutives. Une série que le Néerlandais veut prolonger cette semaine: "On ne peut pas dire qu’on fait des mauvaises choses en Europa League. Ça donne de la confiance et j’espère qu’on va encore gagner demain (contre les Rangers, ndlr). Ça serait six matchs d’affilée, c’est quelque chose de spécial".