Mercato: l'OL proche de signer Maitland-Niles, libre depuis son départ d'Arsenal

L'Olympique lyonnais est sur le point d'enregistrer sa quatrième recrue de l'été: Ainsley Maitland-Niles, libre après la fin de son contrat à Arsenal, qui devrait s'engager pour quatre saisons et apporter une solution supplémentaire dans l'entrejeu.

L'arrivée d'Ainsley Maitland-Niles à l'Olympique lyonnais proche. Comme évoqué par le média anglais The Beautiful Game Podcast, le joueur anglais de 25 ans, formé à Arsenal est sur le point de s'engager avec l'Olympique lyonnais. Selon nos informations, les négociations sont en effet avancées et vont, sauf contretemps, aboutir rapidement sur un contrat de quatre ans.

Depuis un an et demi, l'Anglais avait été prêté successivement à l'AS Roma et à Southampton. Il n'a jamais trouvé sa place à Arsenal, même s'il avait été régulièrement aligné par Mikel Arteta lors des débuts de l'Espagnol sur le banc londonien. Souvent utilisé comme arrière droit ou comme milieu de terrain axial, il est capable de couvrir de très nombreuses positions.

Il veut évoluer comme milieu de terrain axial

Rien que la saison dernière, il a aussi évolué à Southampton comme arrière gauche, défenseur central et milieu droit. Mais c'est bien comme relayeur que l'Anglais se sent le plus à l'aise et il cherche depuis plusieurs saisons à s'installer à cette position. Son arrivée à l'OL devrait se faire dans ce cadre puisque le club a déjà recruté Cliton Mata au poste de latéral droit.

A Lyon, Ainsley Maitland-Niles retrouverait plusieurs anciens coéquipiers : Alexandre Lacazette et Jeff Reine-Adélaïde, avec qui il a évolué à Arsenal, jouant surtout avec le deuxième dans les catégories de jeunes des Gunners, et Duje Caleta-Car, son coéquipier de la saison passée à Southamtpon, récemment arrivé en prêt à l'OL.