OL : Après la défaite en amical contre Molenbeek, Blanc espère "quelques joueurs supplémentaires"

Dans un match amical entre équipes détenues par l'Américiain John Textor, l'Olympique lyonnais s'est incliné ce dimanche face au RWD Molenbeek, club actuellement en D2 belge (1-0). Une défaite qui pousse Laurent Blanc, le coach lyonnais, à mettre la pression sur ses dirigeants pour la suite du mercato.

Une défaite amère. L'Olympique lyonnais s'est incliné 1-0 face au RWD Molenbeek ce dimanche, dans un match amical réunissant les deux clubs européens détenus par John Textor. Un revers inquiétant puisque le club belge n'évolue qu'en deuxième division. Au micro d'OLPlay, Laurent Blanc a mis la pression sur sa direction pour la suite du mercato estival.

"Il faut être dangereux"

"J’espère que quelques joueurs supplémentaires vont rejoindre l’effectif pendant le mercato", a lancé le coach lyonnais à la fin de son analyse de la rencontre. Pour l'instant, l'OL n'a recruté que deux joueurs: Skelly Alvero et Clinton Mata. Un milieu central et un arrière droit. Laurent Blanc lui observe des carrences en attaque.

"On maitrise mieux le ballon, mais cela ne suffit pas, compare-t-il par rapport à la défaite précédente contre Manchester United (1-0). On va récupérer quatre joueurs importants pour nous, qui étaient titulaires l’an dernier. Cela fait deux matchs qu’on ne marque plus de but. Si vous voulez marquer, il faut être dangereux, c’est notre note négative."

La DNCG bloque le mercato lyonnais

"On a perdu, on ne peut pas se satisfaire, mais on a bien travaillé, on progresse, souligne tout de même Laurent Blanc. Les derniers matches vont être plus importants. On manque de liant, c’est flagrant. Dans la surface, on fait beaucoup trop peu. On ressort le ballon avec du mouvement, mais il faut le talent et l’expérience devant le but."

Le mercato estival de l'Olympique lyonnais est actuellement limité en raison d'un encadrement strict de sa masse salariale et de ses dépenses en indemnités de transfert par la DNCG. En quête d'un milieu récupérateur pour la saison avenir, l'OL avait vu le transfert de Renato Tapia, joueur Celta de Vigo, être bloqué par le gendarme financier du football français, alors que selon L’Equipe, un accord entre les clubs avait été trouvé.