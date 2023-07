RC Celta-OL: La sortie catastrophique d'Anthony Lopes, qui coûte un but et met un joueur à terre

L'OL a encore connu des déconvenues ce samedi, pour son quatrième match de préparation de la saison. Les Lyonnais, opposés au Celta de Vigo, ont encaissé un but sur une sortie très mauvaise de leur gardien Anthony Lopes.

Carles Perez ne s'est pas trompé. Déjà tout proche d'ouvrir le score quelques instants plus tôt après avoir mis Nicolas Tagliafico au sol d'une feinte avant d'enrouler une splendide frappe, l'ailier espagnol a finalement ouvert le score pour le RC Celta sur un lob à la 75e minute contre l'OL ce samedi. Et cette fois, Anthony Lopes n'a pas mis les gants pour repousser sa frappe.

La sortie ratée d'Anthony Lopes en amical avec l'OL, 29 juillet 2023 © Capture écran Canal+

Et pour cause: le gardien portugais a complètement raté sa sortie sur l'action. Pour anticiper les errements de sa défense, le portier a voulu venir... défendre lui-même sur la droite de sa surface de réparation (gauche pour lui). Sauf qu'en repoussant le ballon devant Jorgen Strand Larsen, Anthony Lopes redonnait une chance à l'adversaire de profiter de son but vide. Dans la foulée, il frappe le ballon... et envoie un joueur au sol dans le même temps.

Arrivé à pleine vitesse, Carles Perez a pu contrôler puis envoyer un lob du pied gauche dans le but vide, pas couvert par des défenseurs perdus. L'ouverture du score du Celta de Vigo et une grosse colère générale.