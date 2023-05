Trophées UNFP: "Les dés sont pipés", tonne le Lyonnais Vercoutre, qui pense connaître le meilleur gardien

Malgré la nomination d'Anthony Lopes aux Trophées UNFP dans la catégorie des meilleurs gardiens, Rémy Vercoutre, l'entraîneur des portiers de l'OL, ne se fait pas d'illusion : Lopes ne sera pas récompensé selon lui.

La liste des joueurs nommés aux Trophées UNFP a été révélée mardi, avec son lot de surprises et d'énigmes habituel. Si l'Olympique Lyonnais pouvait s'étonner de l'absence d'Alexandre Lacazette, comeilleur buteur de Ligue 1 (26 buts), dans la catégorie des meilleurs joueurs, le club rhodanien sera tout de même représenté à la cérémonie (le 28 mai prochain) par ses espoirs Rayan Cherki et Bradley Barcola, et son gardien Anthony Lopes.

"Je suis convaincu que ce sera Samba", déplore Vercoutre

Pourtant, pour Rémy Vercoutre, l'entraîneur des gardiens à Lyon, Lopes ne sera pas récompensé du prix de meilleur gardien du championnat. À tort, selon l'ancien portier passé par Caen et Montpellier. "Je sais déjà qui c'est, ce sera Samba", a-t-il lâché au micro d'OLPLAY, la chaîne officielle du club, après la victoire lyonnaise vendredi contre Monaco (3-1) marquée par une nouvelle prestation solide du Givordin dans la cage.

"Ce ne sera pas Antho. C'est sûr, et c'est dommage. Je n'ai pas peur de le dire et je suis convaincu que ce sera Samba. Les dés sont pipés : pour moi c'est Anthony, malheureusement ce ne sera pas lui", a regretté Vercoutre. Outre Anthony Lopes et le Lensois Brice Samba, Lucas Chevalier (Lille), Pau Lopez (Marseille) et Gianluigi Donnarumma (PSG) ont été nommés parmi les cinq finalistes, dont le vainqueur sera dévoilé lors de la cérémonie du dimanche 28 mai.