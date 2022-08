Mercato: Alexis Sanchez tout proche d'un accord avec l'OM?

Selon la Gazzetta dello Sport, qui se fonde sur des informations de médias chiliens, Alexis Sanchez serait de plus en plus proche d'un transfert à l'OM.

C’est une nouvelle qui pourrait éclaircir un horizon bien sombre pour l’Olympique de Marseille, alors que le début de saison approche à grands pas, et que l’OM n’a pas franchement rassuré les plus sceptiques de ses supporters, qui s’attendent à une grosse déconvenue en Ligue des champions cette saison, au cours de cet intersaison des plus délicats.

Il apparaît que les obstacles, lesquels semblaient insurmontables il y a encore quelques jours, soient abattus les uns après les autres dans le dossier Alexis Sanchez (34 ans). Un accord serait sur le point d’être trouvé entre l’international chilien (146 sélections, 48 buts) et le club olympien. Il est question d’une négociation très avancée entre le joueur de l’Inter et les dirigeants olympiens, indique la Gazzetta dello Sport, relayant des échos en provenance du Chili.

Le Chilien renoncerait à la moitié de son salaire

Alexis Sanchez débarquerait ainsi en France pour les deux prochaines saisons et un salaire estimé à trois millions d’euros par saison, soit moins de la moitié de ce qu'il touchait jusqu'à maintenant en Italie. Mais là n’est pas sa priorité, selon la Gazzetta dello Sport. Sanchez aurait surtout érigé en priorité absolue la possibilité de jouer dans un club qualifié pour la Ligue des champions. Marseille devra néanmoins renoncer à un voire deux attaquants avant de conclure cette opération, avertit la Gazzetta.

Cela tombe bien, Bamba Dieng semble ne plus compter aux yeux du staff de l’OM, bien qu'il soit lui déterminé à rester. Quoiqu'il en soit, Alexis Sanchez doit encore résilier le contrat qui le lie jusqu'en 2023 à son club actuel. Pour l’Inter, ce transfert permettrait d’alléger la masse salariale et un secteur offensif alourdi par le retour de Romelu Lukaku.