Mercato: où en est Alexis Sanchez, cible de l'Olympique de Marseille?

Cible de l'Olympique de Marseille, qui pourrait tenter de le recruter s'il parvient à se libérer de sa dernière année de contrat avec l'Inter Milan, Alexis Sanchez (33 ans) a vécu une saison en demi-teinte. Remplaçant chez les Nerazzurri, il a tout de même permis au club interiste de remporter un titre et a réalisé quelques jolis coup d'éclat.

Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille, l'association a de quoi faire des étincelles. Joueur important de la décennie 2010, meilleur buteur de la sélection chilienne dont il compte le plus de capes (146 sélections, 48 buts), Sanchez collerait certainement parfaitement à l'OM, avec son pedigree et son image de joueur caractériel à la grinta toujours intacte. Le type de personnage que les supporters marseillais seraient prêts à aduler.

L'opération est pour le moment encore complexe: Sanchez, encore sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2023, va devoir se libérer de cette dernière année de bail, et l'OM va surtout devoir trouver un arrangement au niveau du salaire du Chilien, qui toucherait 7 millions d'euros en Italie. L'investissement serait dans tous les cas conséquent financièrement et il convient donc de se demander si sportivement, l'arrivée de Sanchez à l'OM serait pertinente.

À bientôt 34 ans - il les aura le 19 décembre prochain -, Sanchez reste une valeur sûre du football européen chez les attaquants évoluant dans l'axe. Mais s'il est encore titulaire en sélection, le Chilien a les plus grandes difficultés à retrouver depuis quatre ans et demi son meilleur niveau en club. Depuis son départ d'Arsenal à Manchester United en janvier 2018, Sanchez n'est plus le joueur qu'il était. Un joueur de classe mondiale, que l'OM n'aurait de toute façon pas pu attirer.

Remplaçant de luxe à l'Inter

Lors des trois dernières saisons qu'il a passées à l'Inter, Sanchez s'est donc contenté d'un rôle de remplaçant de luxe, avec un bilan loin d'être ridicule: 20 buts et 23 passes décisives en 108 matchs. Signe que Sanchez n'est pas tout à fait terminé: son nom a été évoqué du côté du Barça l'hiver dernier. La saison dernière, l'attaquant de 33 ans n'a débuté que sept matchs de Serie A comme titulaire, pour 5 buts inscrits et 3 passes décisives.

Plusieurs images de sa saison restent en tête. La plus marquante restera sans doute son but inscrit face à la Juventus lors de la Supercoupe d'Italie. Une réalisation dans les toutes dernières secondes de la prolongation, pour offrir un nouveau titre à l'Inter face à l'ennemi turinois, et qui devrait lui permettre de laisser une belle trace dans la mémoire des supporters nerazzurri.

L'autre image marquante de la saison de Sanchez serait certainement ce tacle sur Fabinho, qui fait basculer le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et l'Inter. Alors que Lautaro Martinez vient tout juste de redonner espoir aux Interistes de revenir au score sur l'ensemble des deux matchs, Sanchez ne maîtrise pas son tacle sur le milieu des Reds, à 70 mètres des buts son équipe, et récolte un deuxième carton jaune.

Un but splendide contre la Roma pour rappeler son talent

Remplaçant de luxe - il a marqué ses trois derniers buts de la saison en Serie A dans le temps additionnel, en sortie de banc -, Sanchez a également rappelé par deux fois cette saison qu'il est un joueur de grande classe. Une première fois contre Cagliari en championnat, le 12 décembre 2021, avec un joli but en reprise de volée. Une seconde fois contre la Roma en Coupe d'Italie.

Le 8 février, Sanchez avait ainsi régalé le public du stade Giuseppe-Meazza avec une frappe des 25 mètres venue se loger dans la lucarne droite du gardien de la Louve. Moins félin et décisif qu'il y a quelques saisons, plus en difficulté pour enchaîner les matchs en raison de son âge, Sanchez est donc encore capable de quelques coups d'éclat. L'OM ne dirait pas non à la venue de l'attaquant chilien.