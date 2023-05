Mercato: "Je serai là cet été", Clauss annonce qu’il ne quittera pas l’OM à l'intersaison

Un an après son arrivée à l’OM, Jonathan Clauss affirme qu’il restera au club lors du prochain mercato, "à moins de quelque chose d’extraordinaire". Il avait un temps été cité du côté de l’Atlético de Madrid.

L’OM va pouvoir encore compter sur Jonathan Clauss. Le piston, arrivé l’été dernier en provenance de Lens, sera encore au club la saison prochaine, assure-t-il au micro d’Europe 1, alors qu’il lui reste deux ans de contrat. Il avait notamment été cité du côté de l’Atlético de Madrid lors du dernier mercato hivernal.

Après avoir affirmé "n'avoir pas envie de partir cet été", l’international français explique ensuite que le débat sur un éventuel départ est clos. "J'en ai discuté avec tout le monde, précise-t-il. Il n'y a pas de raison que je parte. À moins de quelque chose d'extraordinaire, je serai là cet été". Il était arrivé à Marseille en juillet dernier en provenance de Lens et contre un chèque de 7,5 millions d’euros.

Payet et Guendouzi: "ça me fait ch... puisque c'est deux personnes que j'apprécie énormément"

Jonathan Clauss en a également profité pour évoquer l’avenir de deux de ses coéquipiers, Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi. "J'ai des affinités avec les deux, témoigne-t-il. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse sur l'avenir de chacun. Honnêtement, ça me fait ch... puisque c'est deux personnes que j'apprécie énormément sur et en dehors du terrain. Après, s'ils doivent partir ailleurs, ce sera malheureux pour nous. Mais s'ils restent, tant mieux pour nous. C'est dur d'anticiper parce que la saison n'est pas finie et parce que le mercato va s'ouvrir et que l'été est long. On connaît tous ce genre d'histoires."

Le deuxième meilleur passeur du championnat (11, à égalité avec Neymar) devrait donc connaître sa quatrième saison en Ligue 1, à 30 ans. Il lui reste encore deux journées pour espérer terminer à la deuxième place et s’éviter des tours préliminaires pour accéder à la prochaine Ligue des champions. Ce qui pourrait éventuellement l’aider à se rapprocher d’un retour en équipe de France.