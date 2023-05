OM-Auxerre: "ça va être bizarre mais j’ai hâte d’y être", salive Clauss avant les retrouvailles à Lens

Transféré de Lens à Marseille l’été dernier, Jonathan Clauss (30 ans) va retrouver Bollaert dimanche prochain pour un choc très attendu dans la lutte pour la deuxième place en Ligue 1. Il attend l’échéance avec une certaine impatience.

Le choc fait déjà saliver la France du foot. Samedi (21h), Lens recevra l’OM dans l’affiche de la 34e journée entre deux des plus belles équipes du championnat cette saison qui se battent pour le podium, la deuxième place et peut-être même un peu plus. Le déplacement à Bollaert sera surtout particulier pour un homme: Jonathan Clauss (30 ans), transféré de Lens à Marseille l’été dernier après deux saisons abouties avec les Sang et Or. L’international français (6 sélections) salive de ce grand retour devant son ancien public.

"J’ai encore beaucoup d’attaches là-bas"

"La semaine va être aussi longue que les autres, a-t-il confié dimanche soir après la victoire face à Auxerre (2-1). Elle va être spéciale forcément, c’est sûr que j’ai encore beaucoup d’attaches là-bas, ça va faire bizarre mais c’est toujours un plaisir d’y retourner. Ça va être un peu bizarre mais j’ai hâte d’y être."

Le gros enjeu autour de la rencontre devrait pimenter un peu plus l’affaire. "Ce sera forément particulier, ça va être un très beau match, poursuit Clauss. Ça va être bien, revenir à Lens avec un gros enjeu sur ce match, ça fait plaisir."

Avant le déplacement dans le Pas-de-Calais, Marseille est actuellement deuxième avec quatre points d’avance sur Lens, qui compte un match en moins à jouer mardi sur le terrain de Toulouse (21h). "Devant, ça a perdu, derrière ça a perdu, il fallait gagner, on a gagné, on est content, conclut Clauss. Maintenant, on attend le match de Lens tranquillement mardi et on va pouvoir se préparer pour le gros match la semaine prochaine."