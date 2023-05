OM: Guendouzi, un dernier match au Vélodrome et puis s'en va ?

L'OM, bien parti pour terminer 3e de Ligue 1, accueille Brest ce week-end pour son dernier match de la saison à domicile. Certains joueurs disputeront à cette occasion leur dernier match au Vélodrome, ce sera probablement le cas de Mattéo Guendouzi.

L'histoire de Mattéo Guendouzi à Marseille touche peut-être à sa fin. Comme d’autres joueurs de l'équipe, il est fort probable que le milieu de terrain dispute samedi, contre Brest (21h), son dernier match au Vélodrome sous le maillot de l’OM. Sa saison aura été compliquée, comme sa relation avec Igor Tudor. Malgré cette frustration, Guendouzi s’attache à garder un discours positif et corporate, et un comportement correct, sans faire de vagues. Son avenir semble tout de même s’inscrire ailleurs qu’à Marseille, surtout si Igor Tudor venait à rester sur la Canebière.

D’ailleurs, la situation ne nécessitera pas de grande réunion car elle est en fait très claire et limpide. Ses représentants travaillent pour lui trouver un club et écoutent différents intérêts notamment venus d’Angleterre. En cas de bonne offre, l’OM ne le retiendra pas car il reste un international avec lequel le club olympien espère faire une plus-value. Si ce départ est amené à se concrétiser, il restera, chez Mattéo Guendouzi, un gros regret d’avoir terminé son aventure olympienne sur une saison très mitigée alors qu'il s’est beaucoup attaché à Marseille et à l’OM depuis son arrivée.

Il n'a pas été exclu de l'entraînement par Tudor

Contrairement à ce que certaines rumeurs ont pu indiquer, l’ancien Gunner s’est entraîné normalement à la veille de la rencontre face au LOSC. Même si le fait qu’il n’entre même pas en jeu à Lille a pu surprendre, son cas était d’ailleurs bien différent de celui de Dimitri Payet et Nuno Tavares. Cette saison, Mattéo Guendouzi compte 2771 minutes jouées en 41 matchs toutes compétitions confondues avec le maillot de l'OM. L'an dernier, sous les ordres de Jorge Sampaoli, l'ancien joueur de l'OM affichait 4660 minutes disputées et 56 matchs toutes compétitions confondues.

Troisième de Ligue 1 à 5 points de Lens, l'OM n'a plus le droit à l'erreur en cette fin de championnat. Les Olympiens sont condamnés au sans faute et doivent espérer un faux pas des Sang et Or pour pouvoir se qualifier directement en Ligue des champions. Si Marseille vient à terminer 3e du championnat cette saison, ce qui est la tendance actuelle, l'OM devra passer par deux tours de barrages afin d'accéder à la Ligue des champions la saison prochaine.