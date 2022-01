OM: accord total pour Bakambu, la piste Kolasinac, quelques détails à régler pour Benedetto

Arrivée imminente pour le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille Cédric Bakambu, avec qui le club a bouclé un accord total. La piste Sead Kolasinac est elle à l'étude.

L’accord entre l’OM et l’international congolais Cédric Bakambu est total. Ce jeudi, l’OM et les représentants du joueur finissaient d’établir le contrat du joueur, qui portera donc sur une durée de deux ans et demi.

L’OM reste encore discret quant à sa date d’arrivée sur Marseille notamment pour y passer sa visite médicale. "C’est imminent", glisse une source proche du dossier. La signature du joueur pourrait selon certaines sources intervenir dans la journée, ou demain.

L'arrivée de Kolasinac dans les tuyaux

Le prêt de Jordan Amavi à Nice finalisé très tôt lors de ce mercato a permis à l’OM, dont la masse salariale est surveillée par la DNCG, d’avoir la marge de manœuvre suffisante pour recruter l’ancien attaquant de Villareal. Bakambu patiente en région parisienne et est attendu sur Marseille très rapidement.

D’autres arrivées, au moins une, notamment celle de Sead Kolasinac, sont dans les tuyaux mais dépendantes aussi d’autres ventes de joueur(s).

Le dossier le plus chaud est celui de Dario Benedetto qui devrait retourner à Boca Juniors.

Il reste des détails à régler avec le club argentin mais une source olympienne confirme que ce transfert est aussi en très bonne voie.