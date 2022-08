OM: Gerson forfait face à Nice

L'Olympique de Marseille a communiqué le groupe de 21 joueurs qui vont se rendre à Nice pour le match de 15h. Sans Gerson ni Bamba Dieng.

C'est la surprise du groupe annoncé par l'OM ce matin pour affronter Nice à 15h. Est-ce un probleme physique pour Gerson, touché face à Nantes? Vendredi, Igor Tudor avait pourtant assuré qu'il s'était entraîné normalement. C'est aussi la première convocation pour Eric Bailly et Issa Kaboré.

Pas de Bamba Dieng non plus

Pas question pour autant d'imaginer l'ancien défenseur de Manchester united sur le terrain d'entrée de jeu. "Dimanche il ne commencera pas le match, avait expliqué Igor Tudor vendredi en conférence de presse. C'est un joueur de haut niveau, il va falloir qu'il s'insère vite dans notre façon de jouer".

Chouchou des supportes olympiens, mais en rupture avec Igor Tudor et Pablo Longoria qui l'avait publiquement recadré au cours du mois d'août, Bamba Dieng n'est pas non plus dans le groupe.