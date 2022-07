OM: Gerson voulait quitter le stage après son accrochage avec Tudor

Selon L’Equipe, Gerson voulait quitter le stage de l’OM en Angleterre après son accrochage avec son entraîneur, Igor Tudor, mardi à l’entraînement. Les deux hommes se sont expliqué plus tard et le Brésilien a joué contre le Betis en amical mercredi.

Le ton est monté fort entre Gerson et Igor Tudor, mardi à l’issue d’une séance d’entraînement lors du stage de l’OM en Angleterre, comme l’a révélé La Provence mercredi. Selon L’Equipe, la scène s’est déroulée après une réflexion de l’entraîneur à son joueur qui lui a répondu devant Samuel Gigot, Simon Ngapandouetnbu et Mattéo Guendouzi.

Gerson a voulu "prendre ses affaires et partir"

Selon un joueur marseillais, le Brésilien a voulu "prendre ses affaires et partir". Il a même quitté momentanément les installations de St George’s Park, le Clairefontaine anglais, où le groupe est réuni depuis plusieurs jours. Il est rapidement revenu sur place et une réunion de crise se serait tenue entre des membres du staff et de la direction pour faire retomber la tension. Les deux hommes se sont finalement retrouvés autour d’un barbecue mardi soir organisé en compagnie de l’équipe.

Le lendemain, Gerson est entré en jeu lors de la dernière demi-heure du match amical face au Bétis Séville (1-1). Jeudi, il a diffusé un message sur les réseaux sociaux pour dédramatiser cet accrochage avec le technicien croate. "Tous ensemble, pensons au bien de l'OM, a écrit le Brésilien, en réponse à un article sur le sujet du média brésilien Globo. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison." Et Gerson d’ajouter que les "conversations concernent la croissance de travail."

Depuis sa nomination sur le banc marseillais en juillet après le départ soudain de Jorge Sampaoli, Igor Tudor crispe parfois son groupe en raison de ses méthodes d’entraînements réputées difficiles. L’Olympique de Marseille prépare son quatrième et dernier match de préparation dimanche face à l’AC Milan (à 18h en direct sur RMC Sport 1, RMC Story, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var).