OM-PSG: Marseille promet "des sanctions" après les incidents au Vélodrome

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, s’est exprimé sur RTL pour revenir sur les incidents qui ont émaillé la réception du PSG, dimanche au Vélodrome (0-0). En réclamant des sanctions contre "les fauteurs de troubles".

Le Vélodrome a poussé très fort derrière son équipe, dimanche soir, lors du choc de Ligue 1 entre l’OM et le PSG (0-0). Mais la superbe ambiance venue des tribunes s’est aussi accompagnée de plusieurs incidents. Fumigènes craqués, projectiles lancés sur le terrain au point de corner, intrusion d’un spectateur sur la pelouse… Autant de débordements qui pourraient coûter cher à Marseille. En attendant que la commission de discipline de la LFP se penche sur le dossier, le club phocéen craint la fermeture de ses virages, d’autant que certaines zones réservées aux groupes de supporters sont déjà sous le coup d’un sursis.

"Certes, tout ne s'est pas très bien passé, mais on doit aussi se remettre dans un contexte. C'est la première fois depuis deux ans qu'on remplit un stade avec 65.000 personnes et peut-être même plus", s’est défendu Jacques Cardoze dans une interview accordée à RTL. Le directeur de la communication de l’OM réclame d’ailleurs des sanctions contre ceux qui ne sont pas bien comportés: "On a fait des efforts, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ceux qui sont des fauteurs de troubles, on porte plainte contre eux, il n'est pas question qu'il n'y ait pas de sanction."

"Le point de pénalité avec sursis ? Il n’y a pas débat"

En revanche, l’OM n’envisage pas d’être pénalisé d’un point au classement, malgré le sursis infligé par la commission de discipline après les incidents sur la pelouse du SCO. "Il faut rappeler que le point avec sursis a été infligé pour un envahissement de terrain à Angers, que nous condamnons, répond Cardoze. Il faut, pour que le point soit révoqué, que le cas soit similaire. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'envahissement de terrain (lors d-OM-PSG, ndlr), donc pour moi il n'y a pas de débat."

Pour ce qui est des jets de projectiles, l’OM regrette l’attitude de certains individus dans le stade. D’autant que le club olympien avait pris les devants avec une lettre du président Pablo Longoria et une vidéo enregistrée par Dimitri Payet. Après le match de ce week-end, Marseille a pris la décision de rehausser prochainement les filets de sécurité devant les deux virages, et peut-être même de doubler leur épaisseur. L'OM dénonce aussi un souci récurrent au niveau des fouilles à l’entrée du Vélodrome. Les policiers et stadiers n’étant pas autorisés à fouiller les parties intimes des supporters, l’introduction de certains projectiles ou fumigènes se fait donc assez facilement…