OM: le come-back de Steve Mandanda en conférence League

L'icône marseillaise, qui a perdu sa place dans les buts au profit de Paul Lopez, devrait faire son retour comme titulaire en Conference League face à Qarabag jeudi, a annoncé l'entraîneur Jorge Sampaoli.

On l'avait laissé chafouin sur le banc de touche lors des deux derniers matchs de Coupe de France (une victoire face à Montpellier et une défaite face à Nice) regardant Pau Lopez, qui lui a déjà piqué la palce de titulaire en Ligue 1, s'épanouir dans les buts marseillais. Et Jorge Sampaoli, responsable de la mise au placard de l'icône marseillaise de dribbler les questions sur le sujet à chaque conférence de presse.

Sampaoli: " Steve Mandanda est apte à retrouver les terrains"

Mais ce mercredi, à la veille du match de Conférence League face à la surprenante équipe de Qarabag, Jorge Sampaoli n'y est pas allé par quatre chemins pour annoncer que Steve Mandanda allait probablement faire son grand retour dans les buts marseillais: "Oui, on pense que Steve Mandanda est apte à retrouver les terrains. C'est un des joueurs qui peut profiter de cette compétition avec le calendrier chargé."

Plus tôt dans la conférence de presse, Jorge Sampaoli avait annoncé qu'avec tous les matchs qui s'annoncent, il allait faire tourner son effectif, tout en assurant que els meilleurs joueraient à chaque fois: "On pense qu'on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous."