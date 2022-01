OM-Montpellier: pourquoi Mandanda n’a finalement pas joué

L'OM s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France samedi soir en battant Montpellier aux tirs au buts (1-1, 5 tab 4) au stade Vélodrome. Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, a révélé pourquoi le gardien Steve Mandanda n'a pas joué.

L’Olympique de Marseille file en quart de finale de la Coupe de France. L’équipe olympienne a éliminé Montpellier à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 5 tab à 4) samedi soir au stade Vélodrome. Une qualification obtenue sans Steve Mandanda. Le gardien aux 600 matchs avec Marseille était pourtant fortement pressenti pour être dans les buts, comme lors des deux tours précédents. Mais c’est finalement Pau Lopez, numéro 1 pour Jorge Sampaoli, qui a affronté les Héraultais. "Steve Mandanda n’a pas joué car il ne se trouvait pas en condition physique optimale, a expliqué Jorge Desio, l'adjoint du coach argentin après la rencontre. Il avait reçu un coup à la jambe (à la cheville en fait, ndlr). Il en a parlé à l’entraîneur et n’a pas joué."

Sampaoli a de la "considération" pour Milik

Arkadiusz Milik, lui, était remplaçant. L’avant-centre polonais qui a exprimé son spleen il y a une semaine après le match à Lens, est entré en jeu et a été décisif en ouvrant le score pour l’OM (74e). "Milik est le buteur de l’équipe en Coupe de France, rappelle Jorge Dasio. Il n’a pas débuté aujourd’hui. Mais c’est pareil. C’était à son tour de laisser ses autres coéquipiers commencer le match. Et on peut le faire entrer à n’importe quel moment car c’est un joueur en plus du groupe envers lequel Sampaoli a de la considération." Prochain rendez-vous pour l’OM, vendredi, avec la réception d’Angers en ouverture de la 23eme journée de Ligue 1.