OM: "On est complets", Longoria assure que le mercato marseillais est fini... sauf en cas de départ

Interrogé sur la possible prolongation d'Alexis Sanchez, le président de l'OM Pablo Longoria a assuré que l'effectif était complet, à l'exception du poste de latéral droit. "Sauf s'il y a des départs", a-t-il toutefois ajouté, laissant la porte ouverte.

Pablo Longoria sait répondre sans toutefois évacuer les doutes. Après le recrutement en attaque de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, le président de l'Olympique de Marseille a été interrogé sur le cas d'Alexis Sanchez, en fin de contrat il y a un mois mais que beaucoup auraient souhaité voir prolonger.

"Actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets, a expliqué Longoria. On a toutes les positions doublées. Je considère qu'on est complets sauf s'il y a des sorties de joueurs." La dernière phrase de l'Espagnol laisse imaginer que le Chilien n'est pas complètement écarté des plans puisque des départs sont probables.

Under et Malinovski pourraient partir

Celui de Cengiz Under, d'abord. "Il est encore avec nous, hier il était convoqué, il s'est entraîné normalement, a précisé Longoria à propos du Turc. Mais il y a des offres sur la table de la part de différentes équipes, on analyse le marché pour voir avec quel club on peut trouver un accord." L'ailier pourrait donc quitter l'OM et ouvrir la porte à une arrivée supplémentaire en attaque.

Même interrogation du côté de Ruslan Malinovski, recruté parce qu'il entrait parfaitement dans les plans d'Igor Tudor, mais peu convaincant depuis son arrivée. "Il y a des joueurs adaptables et d'autres pour qui ça prend plus de temps, a reconnu le président marseillais. On doit analyser l'importance de Ruslan dans le système actuel du coach et voir les possibilités qui existent parce que les joueurs importants au niveau du salaire doivent l'être aussi sur le terrain."

Il n'y a que sur le dossier de Pape Gueye, en fin de contrat dans un an, que Longoria a clairement indiqué la volonté de le garder. "Pendant cette préparation, il a été à un très haut niveau et notre intention est de le prolonger. Il y a des discussions avec son agent et on va voir dans les prochaines semaines parce que Pape est un joueur important pour nous." Aussi complet soit l'effectif de l'OM aujourd'hui, il pourrait donc bouger d'ici la fin du mercato.