OM: Payet désigne le meilleur tireur de coup franc en Ligue 1

A l’occasion de la présentation d’un simulateur de coup franc acheté par l’OM, Dimitri Payet a désigné le meilleur artificier de Ligue 1 à ses yeux. Le N°10 marseillais s’est par ailleurs longuemment attardé sur tout le travail qu’il met en place pour améliorer sa réussite dans l’exercie.

Ce vendredi matin, Dimitri Payet avait le sourire jusqu’aux oreilles sous le soleil de la Ciotat. Il faut dire que le Marseillais s’est livré à une démonstration de l’un de ses exercices favoris, le coup franc direct, qu’il travaille à l’aide d’un tout nouvel outil acheté par l’OM: un mur de mannequins aux mouvements aléatoires. A la suite de cette présentation, le N°10 s’est longuement confié sur cet exercice.

Pouvez-vous nous donner quelques explications sur l'utilisation de cette machine ?

"C’est simple et complexe à la fois. C’est un travail une fois par semaine. Mais c’est surtout de se retrouver en condition de match, avec un mur qui saute, qui bouge, qui peut dévier les ballons et qui empêche les gardiens de voir le départ du ballon. C’est un mur qui peut sauter de manière aléatoire ou à 2m40. Quand vous passez au-dessus de ça, si ça passe, c’est dedans ! C’est un outil vraiment important pour un tireur de coup franc."

Vous ne regrettez pas de ne pas avoir eu cette machine plus tôt ?

"Ah, si ! On en parlait avec Robert (Pires, présent à la démonstration, ndlr). Si on l’avait eu plus tôt ça aurait été mieux. Mais en même temps, les 9 mètres avec le spray, qui permettent maintenant d’avoir des coups francs qui passent au-dessus du mur, changent la donne."

Combien de temps de travail faut-il faut pour s’entraîner au coup franc direct ?

"On va plutôt parler en ballon. On va dire qu’entre 20 et 30 ballons par semaine, ça suffit. Parce que c’est beaucoup de frappes donc beaucoup de charge sur les ischios."

Est-ce une révolution une telle machine ?

"C’est une machine révolutionnaire qui, je pense, va évoluer avec les retours des tireurs. On ne peut pas, aujourd’hui, faire plus réel en termes de sensation sur un coup franc direct."

Il y a aussi une bonne part d’inné…

"C’est mieux d’avoir le pied qui va avec (sourires). Mais, comme je l’ai dit, je peux travailler pendant des mois et des mois sans en mettre un. Il n’y a pas de vérité. Mais je fais partie de ceux qui pensent que le travail paye. Il va peut-être y en avoir qu’un qui rentre mais qui sera important…"

Vous sentez que vous avez progressé depuis que vous utilisez cette machine ?

"J’ai plus de sensation. Avant, il y en avait qui passaient à côté mais très largement. Aujourd’hui, quand ça passe à côté, ce n’est pas très loin. C’est le travail."

"Le successeur de Juninho, c'est Savanier"

Est-ce que vous avez marqué un but cette saison en partie grâce à cette machine ?

"Oui, un coup franc que j’avais mis dans la semaine juste avant et qui passe exactement au même endroit au-dessus du mur contre Lens."

Quel est, selon vous, le meilleur tireur de coup franc actuellement ?

"Le meilleur, c’est difficile à dire. Dans notre championnat à nous, le successeur de Juninho, c’est Savanier. Il a une qualité de frappe et une qualité de pied qui n’existent pas ailleurs dans notre championnat. C’est un tireur hors-pair."

Grâce à cette machine, il y a eu des révélations au sein de votre équipe ?

"Matteo (Guendouzi) a essayé, c’est mort… (rires) Ce n’est pas son domaine. Mais Amine (Harit) est un bon tireur de coup franc."

Vous êtes plus apte à laisser un penalty à Milik qu’un coup franc ? On sent que le coup franc, c’est quand même votre domaine…

"Même quand j’arrive devant le but et que je vois mon attaquant bien placé, je lui donne. Pour moi, l’attaquant est là pour marquer, ça marche à la confiance. Plus il marque, plus il marquera. Mais le coup franc, je travaille tellement pour en mettre un que c’est frustrant de se dire que le week-end, tu ne le tires pas. Mais je lui en ai déjà laissé."

Vous avez un simulateur dans votre jardin ?

"Non, je n’ai pas la place (sourire). Par contre, mes fils me réclament souvent cette machine, attendez-vous à avoir des Payet tireurs de coups francs dans les années à venir !"