OM-PSG: De La Fuente explique pourquoi il manqué sa grosse occasion

Lors du Classique de dimanche opposant l’OM au PSG (0-0), les Marseillais ont eu du mal à se procurer des occasions dangereuses. Mais l’entrant Konrad De La Fuente aurait pu être le sauveur de son club sur une occasion nette. L’Américain s’est expliqué sur ce raté.

Konrad De La Fuente (20 ans) aurait pu être l’idole des supporters de l’OM pendant longtemps, après le Classique opposant l’Olympique de Marseille au PSG (0-0). Entré à la 70ème minute, l’ailier américain se retrouve quelques minutes plus tard seul face à Keylor Navas, mais rate complètement sa reprise. À noter que le joueur de 20 ans n’a toujours pas inscrit son premier but en Ligue 1, et ce en neuf rencontres.

Durant un entretien accordé au journaliste espagnol Gerard Moreno sur sa chaîne Twitch Jijantes, l’ancien joueur du FC Barcelone a donné les raisons de cette occasion manquée: "J’allais frapper, puis Dimitri (Payet) a sauté au duel avec Kehrer et j’ai perdu de vue le ballon, et j’ai mal réagi en suite. C’est dommage". En supériorité numérique pendant une grande partie de la deuxième période, les hommes de Jorge Sampaoli ont eu des difficultés à se procurer des occasions franches face aux Parisiens.

"Ce qui nous a manqué c’est le geste final"

À l’issue de la rencontre, Jorge Sampaoli est revenu sur les raisons de ce match nul, en expliquant que le manque de réalisme de son équipe en était sans doute la cause principale: "On a eu des actions mais ce qui nous a manqué, c’est le geste final. Je pense que le match nul est un résultat équitable".

Le technicien argentin a également regretté l’occasion manquée de De La Fuente qui leur aurait probablement offert la victoire: "Le carton rouge nous a aidés à développer notre jeu, encore une fois. On aurait pu gagner le match parce qu’on a eu une tête (Rongier) et une occasion pour Konrad De La Fuente", a-t-il regretté. Pour leur prochain match, les Olympiens affronteront l’OGC Nice ce mercredi à 21h. Rencontre qui avait été arrêtée il y a quelques semaines à cause des incidents provoqués par les supporters niçois.