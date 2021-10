OM: De La Fuente a "eu peur" de la préparation à la sauce Sampaoli cet été

L'attaquant américain Konrad De La Fuente s'est confié sur ses premiers mois à Marseille et son départ du Barça l'été dernier, un choix qu'il ne regrette pas.

Il est, avec d'autres, le symbole d’une attaque olympienne en berne, le symptôme d’une efficacité marseillaise souffreteuse (6 buts sur les 7 derniers matches, toutes compétitions confondues). Mais Konrad De la Fuente, peu utilisé en Ligue Europa, reste une menace pour les défenses de Ligue 1, malgré son manque de réussite face au but, et une certaine maladresse dans ses choix.

Le jeune américain venu cet été en provenance du Barça où il évoluait dans l’équipe B est revenu sur ses premiers pas dans la cité phocéenne à l’occasion d’un live Twitch sur la chaîne JIjantes de Gerard Romero.

"Je me suis assez bien adapté, très rapidement", s’est-il réjoui. Et la présence de nombreux hispanophones au sein de l’effectif n’y est pas étrangère. "Je me suis bien adapté grâce à Alvaro (Gonzalez), Pol (Lirola) et (Leonardo) Balerdi, merci à eux, ils m'ont très bien accueilli. Je suis heureux à Marseille. La langue, j’en connaissais les bases, quelques mots, cela a facilité les choses."

"Au Barça, je n'aurais pas joué autant"

Cet ailier virevoltant aux qualités de vitesse et de percussion déjà repérées lors de ses rares apparitions sous le maillot du Barça s’est parfaitement adapté au travail sous les ordres de Jorge Sampaoli, qui louait les qualités de son joueur fin août: "Il est très bon mais très exigeant également. Avec lui, c'est du travail tactique tous les jours. J’ai eu peur des doubles sessions lors de la préparation, je redoutais de devoir commencer à 8h du matin, avec des entraînements de deux heures et demie, une heure de salle... et des matches pendant la semaine. Cela a été difficile."

Pour autant, Konrad De La Fuente ne regrette absolument pas son choix de quitter le Barça: "C'est moi qui ai décidé de partir. J’en parlais depuis six mois avec mes représentants. En étant réaliste, il allait être difficile d'avoir un temps de jeu intéressant avec l’équipe première. La différence est là. J'ai joué plus de 500 minutes, on n'est qu'en octobre, j'ai 20 ans. Au Barça, je n'aurais sans doute pas joué autant. Je n’aurais sans doute pas connu la même chose." Titulaire en début de saison, De La Fuente a peu à peu vu son temps de jeu réduire au profit d'autres joueurs.