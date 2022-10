OM: Tudor, une communication troublée à l'heure des mauvais résultats

L'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, s'est présenté en conférence de presse agacé ce samedi soir, au terme du match nul concédé à Strasbourg (2-2). Une attitude qui tranche avec le perfectionnisme ou l'optimisme affichés par l'entraîneur croate depuis le début de saison.

Igor Tudor répétait à l’envi au début de saison que malgré les victoires qui s’enchaînaient, son équipe était perfectible et qu’il en attendait plus. Inversement proportionnel: depuis que l’OM est à l’arrêt (4 défaites et un nul sur les 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues), le coach croate se dit ravi du contenu des matchs de sa formation (même s'il en regrette l’issue).

Encore vendredi en conférence de presse, Tudor, positiviste, expliquait: "Un entraîneur se doit de regarder le contenu, pas le résultat […] les deux derniers matchs de mon équipe sont les meilleurs depuis des mois", et ce même s'il s’agissait de deux revers à Francfort et contre Lens.

Un Tudor excédé

Mais ce samedi soir en conférence de presse, c’est un autre Tudor qui s’est présenté: ni perfectionniste, ni optimiste, mais excédé. Le coach marseillais s’est prêté à la conférence de presse de très mauvaise grâce, visage fermé et regard noir. Aux cinq questions gracieusement accordées par la communication du club, Tudor a répondu à voix basse en s’adressant à son traducteur et sans même daigner regarder ses interlocuteurs dans les yeux. Peut-être que le Croate souhaite s’inspirer de Bielsa...

Des réponses lapidaires, des bribes d’explications laconiques qui flirtaient sérieusement avec le manque de correction. Une attitude que l’on mettra sur le compte d'une frustration légitime au regard du scénario du match et de l’égalisation strasbourgeoise dans les dernières minutes de jeu mais qui prouve que la tension est forte pour l’entraîneur de Marseille à trois jours du "match de l’année" face à Tottenham en Ligue des champions.