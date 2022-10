Strasbourg-OM: première titularisation de la saison pour Dieng, Tudor relance aussi Payet

Igor Tudor a effectué plusieurs changements pour le déplacement à Strasbourg ce samedi (21h) dans un match comptant pour la 13e journée de Ligue 1. La principale information est la titularisation de Bamba Dieng, placardisé en début de saison.

Bamba Dieng va vivre sa première titularisation de la saison. L'international sénégalais a été choisi par Igor Tudor pour débuter lors du déplacement de l'OM ce samedi (21h) à Montpellier, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Trois jours après la défaite (2-1) face à l'Eintracht Francfort en Ligue des champions, le technicien croate va faire tourner, tout en conservant son système en 3-4-2-1.

Payet également titulaire

Entré en jeu lors des quatre dernières rencontres de Ligue 1, ses seules apparitions de la saison, Bamba Dieng va ainsi connaître un retour en grâce après une mise à l'écart cet été et un transfert avorté, lui qui a été proche de Leeds et Nice. L'attaquant de 22 ans sera associé à Dimitri Payet et Cengiz Ünder, qui étaient eux sur le banc en Allemagne, permettant à Alexis Sanchez de souffler.

Buteur face à Francfort, Mattéo Guendouzi redescend d'un cran au milieu de terrain pour être associé à Jordan Veretout. Nuno Tavares cède lui sa place en tant que piston à Issa Kaboré. Jonathan Clauss passe à gauche mais est reconduit tout comme Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi en défense. Sead Kolasinac remplace, par rapport à Francfort, Samuel Gigot, suspendu pour la rencontre. Pour rappel, blessé, Eric Bailly est encore absent.

Avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, dont trois de rang en championnat, l'OM doit se relancer. La suite du calendrier s'annonce d'autant plus chargé avec un rendez-vous décisif en Europe mardi face à Tottenham. Avant la Coupe du monde, les Phocéens accueilleront également l'OL dimanche prochain, avant un dernier rendez-vous à Monaco le 13 novembre.

La compo de Strasbourg : Sels - Perrin, Nyamsi, Le Marchand - Pierre-Gabriel, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Delaine - Diallo, Gameiro

La compo de l'OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Kaboré, Veretout, Guendouzi, Clauss - Ünder, Payet - Dieng