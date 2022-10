OM: "Quand on perd, on est les plus nuls", Tudor répond avec détachement aux critiques

À la veille de se rendre à Strasbourg pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM Igor Tudor répond aux critiques sur son coaching et sur les derniers résultats de son équipe.

Igor Tudor est sous le feu des critiques. Après 4 défaites sur les 5 derniers matchs, l’entraîneur de l’OM s'est défendu ce vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Strasbourg. Il estime que les reproches qui lui sont faits par les supporters et journalistes sont seulement dus aux mauvais résultats actuels.

"Ça fait partie du foot. Quand on gagne, on est les plus forts, quand on perd, on est les plus nuls, résume le coach croate. Ça a toujours été comme ça, je ne pense pas que ça changera du jour au lendemain. Les deux derniers matchs qu'on a perdus (contre Lens et Francfort) étaient nos meilleures prestations de cette année. J’entraîne toujours de la même façon. Je ne vais pas changer ma façon de faire que ce soit au début de l’année où j’étais au-dessus de tout le monde et maintenant où on a l’impression que je suis en-dessous de tout le monde."

"On a fait des bons matchs ces derniers temps"

"La défaite à la maison n’était pas méritée, ils l’ont emporté avec un seul tir cadré, ajoute-t-il au sujet du revers contre les Sang et Or (0-1). On aurait dû gagner le match. Si on regarde l’analyse des prestations, on a fait des bons matchs ces derniers temps, presque tous en général. Le dernier match, on a couru 120 kilomètres, le précédent 117. Ce sont des chiffres très importants".

"Les dernières prestations m'ont plus plu que ce qu’on a fait les deux derniers mois", répète Tudor, avant s'insister sur les statistiques avancées, non sans une pointe d'agacement. "Dans le foot, le coach doit juste se concentrer sur les prestations, souffle-t-il. Parfois, ça ne suffit pas pour obtenir des résultats positifs. Si je vous dis que sur les derniers matchs, on a couru 117 ou 120 kilomètres alors qu’avant c’était 108, 110 ou 112, on peut dire que maintenant on est plus fort et aussi plus intense."

"Quand les résultats ne sont pas là, on essaye de trouver les coupables"

Selon lui, le calibre des derniers adversaires de l’OM explique également ces défaites. "Il ne faut pas oublier que sur ces deux dernières défaites, on méritait de gagner. Lens est deuxième du classement et Francfort a remporté l’an dernier la Ligue Europa. Je respecte votre travail de journaliste et je sais que quand les résultats ne sont pas là, on essaye de trouver les coupables et les raisons du problème, mais le rôle de l’entraîneur est de se baser sur les choses concrètes." Il sera attendu au tournant à la Meinau ce samedi, pour réenclencher une série positive, trois jours avant la brûlante réception des Spurs.