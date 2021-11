OM: Ünder blessé avec la Turquie

Elément essentiel à l’Olympique de Marseille, Cengiz Ünder ne jouera pas les deux prochains matchs de la Turquie face à Gibraltar et au Monténégro. La sélection a annoncé que l’ailier est victime d’une blessure au dos. Cependant, le Turc ne va pas rentrer à Marseille tout de suite.

Auteur de quatre buts en onze matchs de championnat, Cengiz Ünder (24 ans) s’est bien relancé à l’Olympique de Marseille, depuis un dernier prêt décevant à Leicester. Important dans le dispositif des Phocéens, le Turc était censé participer aux deux matchs de la Turquie face à Gibraltar (13/11) et au Monténégro (16/11) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Mais à cause d'une blessure au dos, l’ailier ne prendra pas part à ces qualifications, comme annoncé par la Turquie via un communiqué: "À la suite des examens de Cengiz Ünder, une blessure a été détectée au muscle du dos, et il a été déterminé que cette blessure empêcherait le joueur de football de jouer à Gibraltar et au Monténégro".

Cependant, le Marseillais ne rentrera pas tout de suite dans son club comme l’a annoncé l’équipe nationale: "Des discussions ont eu lieu entre les équipes médicales de l’équipe nationale et de l’Olympique de Marseille sur le sujet. Il a été convenu qu’il serait opportun de commencer le traitement de Cengiz en Turquie".

Ünder: "J’espère que ça va durer pendant de longues années"

À l’heure actuelle, la durée de l’indisponibilité du Turc est indéterminée. Mais une longue absence serait un vrai coup dur pour Ünder qui depuis son arrivée à Marseille retrouve de la constance dans ses prestations.

Souvent jugé comme irrégulier à l’AS Rome, Üder revit dans le sud de la France, au point de vouloir rester en France à l’issue de son prêt comme il l’avait dévoilé il y a quelques jours à Canal+: "Je me sens très bien à l’OM. Je me sens à ma place. J’espère que ça va durer pendant de longues années".

Pour rappel, le prêt de l’ailier comporte une obligation d’achat estimée à 8,4M € comme annoncé par l’AS Rome au moment du transfert.