OM-Metz: le coup de gueule de Guendouzi contre le gain de temps des Messins

Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain de Marseille, a fustigé le comportement des joueurs du FC Metz qu’il accuse d’avoir hacher le jeu pour gagner du temps et arracher le match nul en infériorité numérique (0-0).

Très agacé Mattéo Guendouzi (22 ans). Le milieu de terrain marseillais s’en est pris au comportement des joueurs de Metz après le match nul entre les deux équipes (0-0), dimanche. Réduits à dix depuis l’expulsion de Jemerson (55e), les Messins sont accusés d’avoir haché le jeu en fin de rencontre pour gagner du temps et maintenir le match nul. Ce qui a provoqué la colère du public du Vélodrome et de l’ancien joueur d’Arsenal.

"Ils ne sont pas venus ici pour jouer au football"

"Ils n’ont fait que gagner du temps, a fulminé le milieu de terrain au micro d’Amazon Prime Vidéo. Ils ne sont pas venus ici pour jouer au football. C’est dommage d’affronter des équipes comme ça. C’est triste pour la Ligue 1. Ils devraient essayer de jouer au ballon. Ils restaient tout le temps par terre."

Frédéric Antonetti, l'entraîneur messin, a défendu ses joueurs face aux attaques de ses adversaires. Pour lui, ces arrêts de jeu se justifiaient par la nécessité d’opérer des soins médicaux. "On dit que le jeu a été haché dans le dernier quart d’heure, comme s’il n’y avait eu que quinze minutes dans le match, a-t-il déclaré. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui ont fait des remarques désobligeantes qu’Udol est entré (à la 62e minute) et s’est blessé. Il a le droit ou pas? On ne jouait pas la comédie. Pajot est aussi entré en cours de match et s’est blessé aussi. Cela fait deux remplaçants que l’on est obligé de changer pour en mettre deux autres. Les arrêts de jeu étaient justifiés, comme les gars qui restent au sol."

L’arbitre de la rencontre, M.Brisard, a sifflé la fin du temps après près de neuf minutes d’arrêts de jeu. Et malgré un siège du but adverse, l’OM se contente d’un match nul frustrant qui aurait pu se solder par une défaite sur certains contres adverses.