OM-Clermont: Ünder replace Marseille sur le podium, une main non sifflée fait polémique

L’OM s’est imposé sur la pelouse de Clermont, ce dimanche, en clôture de la 12e journée de Ligue 1 (0-1). Cengiz Ünder a inscrit l’unique but du mach sous une pluie battante. De quoi permettre à Marseille de revenir à la troisième place du classement.

Un éclair sous la pluie. Malgré un gazon trempé et un ballon glissant, Cengiz Ünder a réussi à un bel enchaînement ce dimanche sur la pelouse de Clermont. A la 25e, l’ailier turc s’est échappé dans son couloir droit pour venir placer une frappe dans le petit filet opposé. Son 5e but de la saison (toutes compétitions confondues). Une inspiration qui a permis à l’OM de décrocher un précieux succès au stade Gabriel-Montpied, en clôture de la 12e journée de Ligue 1 (1-0).

Privés de Valentin Rongier, touché aux adducteurs, les Marseillais ont également évolué un moment sans Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, entrés à l’heure de jeu dans cette affiche inédite de L1. Ce turn-over offensif impulsé par Jorge Sampaoli (qui a aligné une équipe de 23 ans de moyenne d'âge) n’a pas permis à Konrad De La Fuente, trop brouillon, et Bamba Dieng, pas assez tranchant, de se mettre en évidence. Globalement, la rencontre n’a pas atteint des sommets, même si la fin de match a été plus enlevée. Les Auvergnats ont poussé pour tenter d’égaliser, mais leurs nombreuses frappes (12) ont manqué de précision (une seule cadrée), à l’image de l’entrée compliquée de Mohamed Bayo.

La main de Balerdi non sanctionnée

La main de Balerdi © Capture écran Amazon

Pau Lopez a préservé l’essentiel pour les Phocéens en repoussant une frappe de Jim Allevinah. Ünder, lui, a raté le doublé. Milik a trouvé la barre de la tête sur un centre de Payet. Dans les derniers instants, le public s’est levé comme un seul homme pour réclamer une main de Leonardo Balerdi dans la surface, mais les arbitres ont décidé de ne pas la sanctionner d’un penalty.

Au terme de cette sortie efficace, Marseille renoue avec la victoire après trois nuls consécutifs (toutes compétitions confondues). Un résultat qui replace les partenaires de Mattéo Guendouzi, omniprésent dans l'entrejeu, sur le podium devant Lens. Avec neuf points de retard sur le PSG et un point sur Nice. De quoi se projeter plus sereinement vers la réception de la Lazio, jeudi en Ligue Europa (21h). Avant d’accueillir Metz au Vélodrome dimanche prochain (13h).