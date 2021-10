OM: une fresque en hommage à René Malleville

Un internaute fan de l'OM a partagé sur les réseaux sociaux un cliché d'une fresque représentant René Malleville, emblématique supporter olympien disparu le mois dernier. L'oeuvre aurait été peinte dans le Gard.

Il n'a pas été président du club, il n'a jamais empilé les buts au Vélodrome, mais lui aussi avait ses fidèles. Qui ont tenu à lui rendre hommage. Un peu plus d'un mois après la disparition de René Malleville à l'âge de 73 ans, l'emblématique supporter de l'OM est "réapparu"... sur une très jolie fresque.

L'oeuvre, partagée ce mercredi sur les réseaux sociaux par un internaute fan du club phocéen, aurait été peinte sur un mur de Bagnols-sur-Cèze (Gard), au nord d'Avignon.

Une oeuvre très réussie

Si aucun artiste n'a (semble-t-il) revendiqué la paternité de la fresque à l'heure actuelle, le résultat est en tout cas réussi. On y reconnaît au premier coup d'oeil le regard de René Malleville, sa célèbre crinière d'argent, et cette casquette, qu'il vissait de temps à autre sur sa tête.

Décédé le 19 septembre dernier, des suites d'un cancer, René Malleville avait eu droit à un hommage le jour même au stade Vélodrome avant un match entre l'OM et Rennes (2-0). Quelques jours plus tard, ses funérailles s'étaient déroulées en présence de plusieurs centaines de personnes à Marseille, et il avait été inhumé avec une réplique de la Ligue des champions offerte par la famille de Bernard Tapie. Qui, lui-même, s'est éteint le 3 octobre.