OM: jeune défenseur central suisse, Nyakossi va s'engager pour cinq ans

Selon les informations de L'Équipe, Roggerio Nyakossi, défenseur central suisse de 18 ans, va renforcer la réserve de l'OM. Le joueur du Servète Genève s'apprête à signer un contrat de cinq ans.

Encore un renfort pour l'arrière-garde marseillaise. Après Samuel Gigot et Isaak Touré, l'OM va recruter un nouveau défenseur central en la personne de Roggerio Nyakossi, selon L'Équipe. Le joueur de 18 ans va arriver pour parfaire sa formation au sein de l'équipe réserve, comme plusieurs recrues récentes (Elmaz, Van Neck, Mughe).

>> Les infos mercato en direct

Il a joué contre l'OM en juillet dernier

L'international U19 suisse évolue actuellement au Servette Genève et a déjà disputé cinq matchs avec l'équipe A en première division la saison passée. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs et un contrat de cinq ans l'attendrait. Le défenseur d'1,94m avait notamment affronté l'OM il y a exactement un an, en match de présaison perdu par son équipe (1-3).

Le quotidien annonce également que le club phocéen attend un autre défenseur central, "plus expérimenté", sans en dévoiler le nom. Un accord est attend dans les prochaines heures pour un joueur qui ne serait pas William Saliba, de retour à Arsenal au terme de son prêt fructueux à Marseille la saison passée. Pendant ce temps, le prochain match de prépration est prévu ce samedi contre Norwich (18h).