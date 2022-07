OM: Longoria fait le point sur les dossiers Mandanda et Saliba

A l’occasion de la conférence de presse consécutive au départ de Jorge Sampaoli ce vendredi à la Commanderie, le président de l’OM s’est aussi exprimé sur le mercato. Et notamment sur les cas William Saliba, de retour de prêt à Arsenal, et Steve Mandanda, en quête de temps de jeu.

L’été est déjà très agité pour Pablo Longoria. Malgré une saison très réussie de l’OM et une qualification en Ligue des champions, le club olympien s’est "offert" une petite tempête avec le départ de son entraîneur Jorge Sampaoli ce vendredi, seulement deux jours après la reprise de l’entraînement. Si le président marseillais souhaite boucler au plus vite l’arrivée de son successeur (il est espéré lundi pour le début de la préparation), le mercato se poursuit avec ses nombreux dossiers chauds.

>> Le mercato en direct

"Mandanda? On prendra la meilleure décision ensemble"

L’un des gros points d’interrogation concerne Steve Mandanda. Le gardien légendaire de l’OM n’a disputé que neuf rencontres de Ligue 1 cette saison, Jorge Sampaoli lui préférant Pau Lopez. A 37 ans, le portier des Bleus s’interroge sur son avenir alors que son contrat expire en 2024.

Un départ d’El Fenomeno cet été n’est pas à exclure: "Depuis le premier jour, je dis que c'est un joueur qu'il faut respecter, c'est une légende du club, a rappelé Pablo Longoria ce vendredi. On a discuté. On a beaucoup parlé, on a discuté de l'avenir. On doit prendre une décision en commun. Il y a beaucoup de respect entre nous. On prendra la meilleure décision ensemble."

"Saliba? Il faut respecter Arsenal"

De décision il n’est en revanche pas question pour William Saliba. Malgré une saison très convaincante à l’OM, le néo-international français, prêté par Arsenal, est retourné chez les Gunners avec qui lesquels il est lié contractuellement jusqu’en 2024. Mais a-t-il vraiment une chance de revenir?

"L'histoire de William Saliba, c'est comme les histoires d'amour, sourit le président de l'OM. Il a eu des performances extraordinaires avec le club la saison dernière. Il a dit à plusieurs reprises combien il se sentait bien ici. C'est une chose importante. Je le remercie pour tout ce qu'il a exprimé à l'égard du club et des supporters. On serait très content d'avoir un joueur d'un tel niveau. Mais il y a une autre partie. Cela ne dépend pas de William Saliba, ni de l'Olympique de Marseille. Il y a Arsenal et il faut respecter ce club avec ses stratégies, ses ambitions pour le mercato. Je serais la personne la plus contente au monde si demain on avait un joueur du niveau de William Saliba", conclut le patron olympien.