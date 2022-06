"Cela ne changera rien à ma relation avec le PSG", assure Rai, nouvel actionnaire du Paris FC

Devenu via l’entité américaine Sport Bridges Venture nouvel actionnaire du Paris FC, Rai s’est expliqué sur ce choix clivant pour le microcosme du football parisien. Légende du PSG, le Brésilien assure notamment qu’il justifiera son nouveau rôle aux supporters du décuple champion de France.

Revenu s’installer à Paris, Rai se lance dans une nouvelle aventure dans la capitale. Capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, où il a évolué entre 1993 et 1998, le Brésilien va devenir, via l’entité américaine Sport Bridges Venture, nouvel actionnaire du Paris… FC. L’ancienne star de la Seleção, 57 ans, l’a confirmé mardi matin à L’Equipe. Nous vous apprenions déjà fin mai des discussions entre Rai et l’autre club parisien.

"Pouvoir développer un deuxième club à Paris, on en parle depuis longtemps, là le projet du Paris FC grandit un peu plus chaque année, il n'est plus très loin de la L1 (4e de Ligue 2 la saison dernière, ndlr). C'est aussi une façon d'apporter ma contribution à la ville", assure Rai, qui a "beaucoup parlé" avec le président Pierre Ferracci.

Devenu au sortir de sa carrière sportive ambassadeur du PSG en Amérique du sud durant une année (2007) avant d’enfiler le costume de directeur sportif du São Paulo FC durant trois saisons et demi (2017-21), Rai va découvrir un rôle inédit pour lui, cette fois plus "stratégique". "Je vais m'investir mais aussi apporter mes idées, des partenaires pour construire un projet solide dans le football. J'ai envie de donner autre chose, ma crédibilité, je connais beaucoup de monde et je peux ouvrir des portes", clame-t-il.

"Entre moi et le PSG, ce sera toujours très fort"

Sur sa relative infidélité au Paris Saint-Germain, lui la légende du plus grand club de la capitale - avec qui il a notamment été champion de France en 1994 et vainqueur de la Coupe des Coupes en 1996 -, Rai se veut rassurant: "Cela ne change rien à ma relation avec le PSG, ni à l'amour que je lui porte, ni à mon histoire avec lui. Je ferai toujours partie de son histoire et lui de la mienne. (…) Le Paris FC n'est pas un grand rival. Si cela avait été le cas, jamais je ne l'aurais fait. J'ai trop de respect pour le PSG. (…) Entre moi et le PSG, ce sera toujours très fort. Je pense faire une communication à destination des supporters".

Sport Bridges Venture (SBV) devrait prendre 9% du capital du PFC contre plus de 3 millions d’euros, avance le quotidien français. Rai devrait également avoir un rôle d'ambassadeur pour le club, afin de l’aider à attirer de nouveaux partenaires et à développer son image, notamment au Brésil.