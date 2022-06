PSG: Rai croit encore que Neymar a de belles choses à réaliser à Paris

Invité de RMC ce dimanche, Rai croit toujours que son compatriote Neymar puisse apporter au PSG. Sous contrat jusqu'en 2027, l'attaquant brésilien a démenti récemment les rumeurs de départ.

Légende du PSG, Rai suit forcément avec attention les prestations de son compatriote Neymar. Interrogé par RMC ce dimanche à l'occasion de la journée dédiée aux Jeux olympiques de Paris 2024, l'homme passé au sein du club parisien entre 1993 et 1998 s'est montré optimiste pour l'avenir de Neymar, dont le contrat va être automatiquement prolongé jusqu'en 2027, entouré de rumeurs de départs.

Rai a dressé un parallèle avec la Seleçao, où tout n'a pas été facile non plus pour Neymar. "Il a déjà vécu plein de choses dans sa carrière mais il n'a que 30 ans. Il a du talent et une histoire d'amour avec Paris. Il peut faire plein de choses encore pour le club, a estimé l'ancien milieu offensif. Avec le Brésil, c'était la même chose. Il est venu aux JO en 2016, il a gagné et c'était le seul titre qui manquait au Brésil. C'était l'un des principaux joueurs de cette compétition."

"Dès qu'on ne gagne pas la Ligue des champions, on a l'impression qu'il faut tout changer"

S'il admet avoir du mal à tout suivre récemment au niveau de l'actualité du PSG, Rai pense tout de même que les changements récents vont "dans la bonne direction". Pour rappel, Leonardo a quitté son poste de directeur sportif et Luis Campos est arrivé au poste de "conseiller sportif". Kylian Mbappé a lui prolongé et le départ de Mauricio Pochettino devrait être annoncé sous peu, avec la probable nomination désormais de Christophe Galtier pour le remplacer.

"Depuis quelques années, l'attente se situe au niveau de la Ligue des champions. Dès qu'on ne la gagne pas, on a l'impression qu'il faut tout changer", a relativisé aussi Rai. La saison dernière, le PSG a échoué au stade des huitièmes de finale face au Real Madrid mais a réussi à reprendre le titre de champion de France, le dixième de son histoire.