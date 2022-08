EN DIRECT PSG: "Quelque chose a changé", assure Nasser Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi, est aussi revenu sur le fameux penaltygate lors de PSG-Montpellier et les bisbilles entre Neymar et Mbappé: "Non, non, il n'y a aucun problème ! Ce sont les médias qui disent ça. Je peux me disputer avec mon frère, ma soeur, c'est normal ! Ce sont de bons amis, de très bons coéquipiers et ils seront toujours de bons coéquipiers."