Ligue des champions: Un PSG à l’accent portugais

Le PSG affronte Benfica ce mercredi en Ligue des champions. Dans son effectif deux Portugais sont passés par les équipes de jeunes du club lisboète: Renato Sanches et Danilo Pereira. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport.

Près de quinze ans après le départ du légendaire Pedro Pauleta, le PSG, en déplacement à Benfica en Ligue des champions mercredi, a encore renforcé ses liens avec le Portugal, incarnés par la figure toute-puissante de Luis Campos et un quatuor d'internationaux portugais.

La touche Campos

Avec l’arrivée de Luis Campos, 58 ans, nouveau "conseiller football" depuis l'éviction du directeur sportif Leonardo, l’effectif parisien est devenu un peu plus lusitanophone. En plus de Nuno Mendes et Danilo Pereira. Renato Sanches et Vitinha ont rejoint les rangs parisien. L’entremise de Jorge Mendes, agent portugais des deux milieux a bien aidé. Ses bonnes relations avec Luis Campos lui ont ouvert en grand les portes du PSG. Si le conseiller sportif du club de la capital aime travailler avec ses compatriotes, les noms de Ruben Amorim et Sergio Conceiçao avaient circulé pour prendre la suite de Pochettino, il reste ouvert. Christophe Galtier en est la preuve. "J’ai tout de suite pensé à lui" disait Luis Campos avant la trêve sur RMC.

Depuis le changement de direction un autre Lusitanien occupe une place de choix au sein du club. Il s’agit d’Antero Henrique. Il travaillait sur les sorties des joueurs lors du mercato d’été dernier. Rien ne dit qu’il va poursuivre l’aventure dans ce rôle de l’ombre. Ses relations avec Luis Campos sont réputées fraîches.

Une colonie portugaise bien intégrée

La présence de Danilo Pereira et de Nuno Mendes a facilité l’acclimatation de Vitinha. Les deux "anciens" n’ont pas hésité à guider le milieu l'été dernier. Ils lui ont notamment fait découvrir quelques uns de leurs endroits préférés. Pour Renato Sanches qui évoluait déjà en France l’adaptation a été rapide même s’il na pas encore tout montré de son talent sur le terrain. Même s’ils sont plus nombreux que la saison passée et qu’il s’entendent bien, les Portugais ne font pas bande à part. Ils sont bien intégrés dans un vestiaire avec une dizaine de nationalités. "Nous les Portugais on aime travailler. Ce sont nos caractéristiques" ,rappelait Danilo en conférence de presse d’avant match.

Un club satellite au Portugal ?

Le Paris Saint-Germain a t-il vocation comme d’autres grands clubs a acheter ou collaborer avec une autre formation? La rumeur a prêté à Paris des intentions de rapprochement avec le SC Braga au mois de juillet dernier. Ça a été démenti par la direction du club portugais. Ces bruits reviennent au même moment qu’Antero Henrique au PSG. Lorsqu’il était directeur sportif (2017-2019) on lui prêtait l’envie de former un partenariat avec le Vitoria Guimaraes. De quoi continuer à tisser le lien entre le PSG et le Portugal.