Mercato: le PSG ne veut pas laisser partir Neymar libre

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Neymar est poussé vers la sortie par le club. Mais la situation n'est pas simple. Si Al Hilal est une piste d'actualité, le Barça tente sa chance pour faire revenir le joueur... gratuitement.

La situation de Neymar au PSG n'est pas réglée. Le club parisien aimerait se séparer du Brésilien, en fin de contrat en 2027, et lui a fait comprendre au cours d'une entrevue avec Luis Enrique et Luis Campos comme révélé par RMC Sport. Mais les portes de sortie ne sont pas si nombreuses, même si Al Hilal est sur les rangs. Et le Barça profite du flou pour tenter le coup.

Paris ne libèrera pas Neymar

Compte tenu de sa situation économique, le club catalan essaie de le faire venir gratuitement, en tentant de profiter de la volonté du PSG de s'en séparer. Neymar aurait envie de revenir dans son ancien club. Mais à Paris, on explique qu’on ne fera pas partir le meneur de jeu sans indemnité. Surtout avec le dossier Kylian Mbappé à gérer. Le club français ne peut pas se permettre de perdre deux stars gratuitement, notamment au regard du fait play financier.

A cela s'ajoute le fait que Mbappé est pour l'heure écarté. L'attaquant s'entraîne avec le groupe 2 des "lofteurs" et pour l'instant, le PSG reste ferme à son encontre: soit il prolonge, soit il ne joue pas. Paris peut-il faire sans Mbappé ni Neymar sur le terrain durant toute la saison?